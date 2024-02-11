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الشؤون الفلسطينية تطلق منصة خدمات الكترونية لمتلقي الخدمة

2/11/2024 4:24:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت دائرة الشؤون الفلسطينية منصة الخدمات الإلكترونية لمتلقي الخدمة للمواطنين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الثلاثة عشر في المملكة، وتحدث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان حول محتوى المنصة وأبرز أهدافها وآلية التعامل معها.

وقال خرفان بأن أهداف المنصة تتمثل في تحقيق رؤية دائرة الشؤون الفلسطينية بتوفير الجهد والوقت على متلقي الخدمة بحيث تحترم كافة الإجراءات كرامة الانسان.
وأضاف خرفان بأن المنصة انهت الفترة التجريبية والتي كانت لمدة عام وبدأت انطلاقتها الرسمية بداية سنة 2024
وعن أهداف المنصة والخدمات التي تقدمها بين خرفان ان المنصة تضم 33 خدمة الكترونية لمتلقي الخدمة مثل: خدمة التقديم للاستفادة من المكارم الملكية واستقدام أبناء قطاع غزة والخدمات التنظيمية مثل تصريح بناء وأذونات الاشغال الكهرباء والماء وتراخيص المهن وغيرها من الخدمات بما يضمن التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.
وأشار الى أن آلية التعامل للمتلقي ستكون من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني لدائرة الشؤون الفلسطينية وقيام المتلقي بإنشاء حساب له وتسجيل بيانات الحساب ومن ثم الدخول لتقديم الطلب للخدمة التي يريدها.

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