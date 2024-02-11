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جنيف.. آلاف يتظاهرون تضامنا مع فلسطين

2/11/2024 4:24:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شهدت مدينة جنيف السويسرية، السبت، مظاهرة شارك فيها آلاف المتضامنين مع الشعب الفلسطيني.
وتجمع المتظاهرون في ساحة "بارك دي كروبيت"، وساروا باتجاه مركز المدينة.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تعبر عن الدعم لفلسطين، مرددين هتافات ضد إسرائيل.
وعبر المتظاهرون عن مطالبهم بإنهاء "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار.
ومن خلال الهتافات واللافتات، أعرب المتظاهرون عن ردود فعل غاضبة تجاه نقص الطعام والجوع في غزة وما نجم عنه من وفيات، ودعوا إلى إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والمتواصلة إلى القطاع.
كما شهدت المظاهرة، ترديد هتافات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وانتهت المسيرة، التي استمرت نحو ساعتين، وسط إجراءات أمنية مشددة، أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في مناطق مختلفة من قطاع غزة ضمن هجومها البري، الذي بدأ في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

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