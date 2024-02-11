جنيف.. آلاف يتظاهرون تضامنا مع فلسطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) شهدت مدينة جنيف السويسرية، السبت، مظاهرة شارك فيها آلاف المتضامنين مع الشعب الفلسطيني.
وتجمع المتظاهرون في ساحة "بارك دي كروبيت"، وساروا باتجاه مركز المدينة.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تعبر عن الدعم لفلسطين، مرددين هتافات ضد إسرائيل.
وعبر المتظاهرون عن مطالبهم بإنهاء "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار.
ومن خلال الهتافات واللافتات، أعرب المتظاهرون عن ردود فعل غاضبة تجاه نقص الطعام والجوع في غزة وما نجم عنه من وفيات، ودعوا إلى إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والمتواصلة إلى القطاع.
كما شهدت المظاهرة، ترديد هتافات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وانتهت المسيرة، التي استمرت نحو ساعتين، وسط إجراءات أمنية مشددة، أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في مناطق مختلفة من قطاع غزة ضمن هجومها البري، الذي بدأ في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
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