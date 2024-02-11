عشرات الشهداء والجرحى في قصف مكثف على وسط وجنوب قطاع غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في اليوم الـ128 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، قصفه على مناطق مختلفة من القطاع، لا سيما وسطه وجنوبه.



وأفادت مصادر صحية في قطاع غزة، باستشهاد 25 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات جراء قصف منزل يؤوي نازحين شرقي رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق وسط القطاع، مخلفة شهداء وجرحى.



وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة صباح اليوم، على مناطق جنوب مدينة خانيونس في القطاع المحاصر.



وكانت مصادر فلسطينية أفادت في وقت سابق اليوم، باستشهاد امرأة وإصابة عدد آخر بينهم طفلة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو سلمية في دير البلح وسط القطاع.



وتستمر طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات عنيفة في منطقة رفح، وسط أنباء عن اقتراب تنفيذ عملية اجتياح بري للمدينة المكتظة بأكثر من 1.3 مليون من الأهالي والنازحين قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة.



كما أفادت مصادر طبية الليلة الماضية، باستشهاد نحو 42 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال على المنازل والمركبات في مدينة رفح منذ فجر امس السبت.



وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، خلف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أكثر من 28064 شهيدا و67611 جريحا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.- (بترا)