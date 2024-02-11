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مقتل 3 جنود إماراتيين وضابط بحريني في هجوم بمقديشو

2/11/2024 4:24:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن مقتل 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين لدى تعرضهم لهجوم في "قاعدة غوردن" بمقديشو، في حين أصيب اثنان آخران.

وأفادت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة إكس، بـ"استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة".

وأضاف البيان أن الهجوم وقع "أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين".

وتابع "تتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء لذوي الشهداء سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وأردف البيان أن "دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم".

من جانبه، عبّر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن تعازيه لدولة الإمارات، ودان الهجوم الذي شهدته العاصمة مقديشيو، داعيا إلى تحقيق فوري في الحادث، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وزار الرئيس الصومالي المستشفى الذي استقبل الجرحى من الضباط الإماراتيين الذين أصيبوا في الهجوم، وقال "نقدم تعازينا لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الذين فقدوا أرواح جنودهم في الهجوم الإرهابي في مقديشو. وهؤلاء الضباط جاؤوا إلى بلادنا للمشاركة في إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية".

وبحسب ما نقلته رويترز، فإن قاعدة غوردن العسكرية بمقديشو تدار من جانب الإمارات.

ويخوض الصومال منذ سنوات حربا على حركة الشباب المجاهدين، التي أُسست مطلع 2004 وتتبع فكريا لتنظيم القاعدة وتبنت عمليات عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص. الجزيرة

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