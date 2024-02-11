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البيت الأبيض يندد بتصريحات ترمب «المشجعة» لروسيا على غزو دول «الناتو»

2/11/2024 4:24:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد البيت الأبيض، السبت، رفضه تصريحات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تشجع على غزو روسيا لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، واصفاً تلك التصريحات بأنها ((مروعة‭‭‭ ‬‬‬وفاقدة للصواب)).
وكان ترمب قد أدلى بهذه التصريحات خلال تجمع انتخابي في ساوث كارولاينا. وقال الرئيس الأميركي السابق الذي بدا وكأنه يروي ما حدث في اجتماع مع زعماء لدول أعضاء في حلف الأطلسي: ((وقف أحد رؤساء دولة كبيرة وقال: إذا لم ندفع (الالتزامات المالية المقررة للحلف) وتعرضنا لهجوم من روسيا فهل ستحمينا؟)).
وأضاف ترمب ((قلت له: إذا لم تدفعوا وتخلفتم عن السداد فلا.. لن أحميكم. في واقع الأمر سأشجعهم (الروس) على عمل ما يريدون. عليكم أن تدفعوا وتسددوا فواتيركم)).
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، معلقاً على تصريحات ترمب، إن ((تشجيع الأنظمة القاتلة لغزو أقرب حلفائنا أمر مروع وفاقد للصواب ويعرض الأمن القومي الأميركي والاستقرار العالمي واقتصادنا في الداخل للخطر)).-(وكالات)

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