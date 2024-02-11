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ألمانيا: علينا الاستعداد للحرب خلال 5 سنوات

2/11/2024 4:24:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس هيئة الأركان الألمانية كارستن بروير إن على بلاده أن تكون مستعدة للحرب في غضون 5 سنوات.

وفي حديث لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية، أشار بروير إلى أن الاستعداد للحرب عبارة عن عملية مرحلية.

وقال بروير "ليس لدينا وقت إلى ما لا نهاية، لأنه لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة تُفرض علينا حرب محتملة من الخارج".

وأضاف "عندما أتابع المحللين وأرى احتمال وجود تهديد عسكري من روسيا، فهذا يعني بالنسبة لنا وقت استعداد من 5 إلى 8 سنوات".

وفي رده على سؤال عن احتمال توسيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب إلى ما وراء أوكرانيا، قال قائد الجيش الألماني "النيات أولا وقبل كل شيء. أرى ذلك في ما يكتبه بوتين ويقوله، وفي أفعاله بأوكرانيا".

وتابع قائد الجيش الألماني "هذا يشمل القدرات العسكرية، لقد رأينا أن روسيا تحولت إلى اقتصاد الحرب بقرار مجلس الدوما، والآن الاحتمال يتزايد".

جدير بالذكر أن ألمانيا قررت عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية زيادة الإنفاق على الدفاع وأنشأت صندوقا خاصا بقيمة 100 مليار يورو لشراء أنظمة أسلحة متقدمة وتحديث قواتها المسلحة.

ووقعت الحكومة الألمانية عديدا من عقود شراء الأسلحة، أهمها شراء مقاتلات "إف-35" ومروحيات نقل من طراز "شينوك" الأميركية، ونظام دفاع صاروخي إسرائيلي الصنع من طراز "آرو 3". الأناضول

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