نتنياهو يمهد للمجزرة الكبرى.. ويؤكد فتح ممر آمن للمدنيين في رفح قبل العدوان

MENAFN - Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيشه سيضمن ((ممراً آمناً)) للمدنيين، قبل الهجوم المرتقب أو المجزرة الكبرى في مدينة رفح بقطاع غزة، وذلك في مقابلة مع قناة تلفزيونية أميركية تُبثُّ اليوم (الأحد).



وأضاف نتنياهو في مقابلة ضمن برنامج ((هذا الأسبوع مع جورج ستيفانوبولوس)) عبر قناة ((إيه بي سي نيوز)) تُبثُّ الأحد ونُشرت مقتطفات منها مساء السبت: ((النصر في متناول اليد. سنفعل ذلك. سنسيطر على آخر كتائب (حماس) الإرهابية، وعلى رفح، وهي المعقل الأخير))، وفقاً لما ذكرته ((وكالة الصحافة الفرنسية)).

وتابع: ((سنفعل ذلك مع ضمان المرور الآمن للسكان المدنيين حتى يتمكنوا من المغادرة. نحن نعمل على وضع خطة مفصلة لتحقيق ذلك، ولا نتعامل مع هذا الأمر بشكل عرضي)).



وذكر نتنياهو أن مناطق في شمال رفح ((تم تطهيرها، ويمكن استخدامها كمناطق آمنة للمدنيين))، على قوله.



وردَّ نتنياهو على المنتقدين القلقين بشأن مصير المدنيين في حال شن هجوم على رفح، قائلاً: ((أولئك الذين يقولون إننا يجب ألا ندخل رفح مُطلقاً، يقولون لنا في الواقع إنَّنا يجب أن نخسر الحرب، ونترك (حماس) هناك)).

وحذَّرت حركة ((حماس)) السبت من وقوع ((مجزرة)) في رفح التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح فلسطيني في جنوب قطاع غزة، مع مواصلة إسرائيل قصفها الكثيف، وإصدار رئيس وزرائها توجيهات بإعداد ((خطَّة لإجلاء)) المدنيين من المدينة، ما أثار خشية دولية من هجوم برِّي محتمل.

وقالت ((حماس)): ((نحذّر من كارثة ومجزرة عالمية قد تُخلِّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال اجتياح محافظة رفح))، مضيفة: ((نحمّل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة)).



وحذّر مسؤول السياسة الخارجيّة بالاتّحاد الأوروبّي جوزيب بوريل، السبت، من هجوم محتمل للجيش الإسرائيلي في رفح، قال إنه سيكون بمثابة ((كارثة إنسانيّة لا توصف)).

وتواصلت التحذيرات من شنّ إسرائيل هجوماً برّياً على رفح.

وكانت الأمم المتحدة وكذلك الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، قد أعربتا عن مخاوفهما من عمليّة في رفح، وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الوحشي الإسرائيلي على النزوح.-(وكالات)