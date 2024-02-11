مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

MENAFN - Alghad Newspaper) اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.



وأفادت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط منع شرطة الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين المقدسيين من الدخول اليه، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الخامس على التوالي.- (بترا)