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شركة طيران تطالب بوزن الركاب قبل صعودهم إلى الطائرة

2/11/2024 4:18:05 AM
(MENAFN- Al Watan) شرعت شركة الطيران الفنلندية "فين إير"، إجراء عمليات وزن لعملائها مع حقائبهم الصغيرة قبل الصعود على متن طائراتهم، وذلك في خطوة قالت إنها تهدف إلى "تحسين الحسابات المتعلقة بتوازن الطائرة".
وأضافت الشركة في بيان نقلته صحيفة "واشنطن بوست "، أن هذه الخطوة "طوعية" ويتم الاحتفاظ بسرية البيانات، ضمن محاولة لجمع معلومات أكثر دقة عن الركاب، ومنع الطائرات من تجاوز الحد الأقصى المحدد لضمان الإقلاع الآمن.
وفي ظل ثبات وزن الطائرة والوقود والبضائع وخزانات المياه وخدمات الطعام على متن الرحلات، تعمل الشركات على تحديد الوزن المتغير للركاب وحقائبهم المحمولة بشكل أكثر دقة.
وقامت "فين إير" بتنفيذ برنامجها هذا الأسبوع في مطار العاصمة هلسنكي، مما أثار جدلا على منصات التواصل الاجتماعي.
وكتب أحد الأشخاص: "لا أعتقد أن هذا تطفلا أو غير ضروري"، معتبرا أنه إجراء "مبرر". فيما اعتبر آخرون أن الخطوة تأتي ضمن "رهاب السمنة" وربما تصل إلى حد "الإهانة".
من جانبها، قالت شركة الطيران، إن تلك البيانات ستبقى مجهولة المصدر بحيث لا يتم معرفة من صاحب هذا الوزن.
وقال مسؤول العمليات الأرضية في شركة "فين إير"، ساتو مونوكا، في بيان: "البيانات التي يتم جمعها لا ترتبط بأي شكل بالبيانات الشخصية للعميل. نحن لا نطلب الاسم أو رقم الحجز".
وتابع قائلا :إن هذه الخطوة تشمل تسجيل الوزن الإجمالي للراكب وأمتعته التي يحملها معه على متن الطائرة، بجانب عمره وجنسه ودرجة سفره، "لكن لا يتم تحديد هوية المشاركين بالمعلومات".
وأضاف؛ فقط موظف خدمة العملاء الذي يعمل في منطقة الوزن هو من يمكنه رؤية الأرقام.
وأوضحت الشركة إلى أن هذا الإجراء هو جزء من دراسة بدأت، الإثنين، بمشاركة طوعية من 800 شخص، وسيتم إجراؤها مجددا في الأشهر الأعلى حرارة، من أجل وضع تغير الأوزان في الفصول المختلفة.
وبمجرد نهاية الدراسة، سيتم إرسال النتائج لوكالة النقل والاتصالات الفنلندية للتحقق من دقتها، قبل أن يتم استخدام البيانات كمرجعية لشركات الطيران بين عامي 2025 و2030، بشأن الأوزان على الرحلات الجوية.
وكانت شركات طيران أخرى قد اتخذت إجراءً مماثلا، ففي عام 2013 أصبحت شركة طيران "ساموا إير" الأولى التي تزن الركاب، وفرضت بشكل أثار الجدل، معدلا متغيرا للكيلوجرام لكل ميل.
وفي العام الماضي، قررت شركة "إير نيوزيلاند" تحديد وزن الركاب من أجل حسابات متعلقة بتوازن الطائرة.
فيما واجهت الخطوط الجوية الكورية ردود فعل سلبية، بعد خطوة شبيهة الصيف الماضي، حيث أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن بعض الركاب عبّروا عن شعورهم بالحرج بسبب وزنهم، فيما قال آخرون إن الركاب الأقل وزنا يجب منحهم وزنًا أكبر للأمتعة الخاصة بهم.
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فقد استبعدت معظم شركات الطيران الأميركية إجراءات مماثلة خلال السنوات الأخيرة.

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