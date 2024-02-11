انخفاض الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 10.5% خلال ديسمبر 2023

(MENAFN
- Al Watan) سجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاضاً سنوياً قدره 10.5% خلال شهر ديسمبر من العام 2023، مواصلاً بذلك التباطؤ في معدلات نموه.
التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022م مدعومة بمعدلات نمو انشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام وبنظرة أكثر قرباً على اتجاه حركة معدل النمو السنوى في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال عام 2023م تلاحظ استمرار التباطؤ التدريجي
في أدائه متأثراً بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر.
ولمزيد من التفاصيل من خلال الراب .
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