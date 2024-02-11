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انخفاض الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 10.5% خلال ديسمبر 2023

2/11/2024 4:18:05 AM
(MENAFN- Al Watan) سجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاضاً سنوياً قدره 10.5% خلال شهر ديسمبر من العام 2023، مواصلاً بذلك التباطؤ في معدلات نموه.
التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022م مدعومة بمعدلات نمو انشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام وبنظرة أكثر قرباً على اتجاه حركة معدل النمو السنوى في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال عام 2023م تلاحظ استمرار التباطؤ التدريجي
في أدائه متأثراً بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر.
ولمزيد من التفاصيل من خلال الراب .

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