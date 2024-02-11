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كي بي إم جي: توقعات بتجاوز حجم الإنفاق على قطاع العقار بالرياض 222 مليار ريال خلال العام الحالي

2/11/2024 4:18:05 AM
(MENAFN- Al Watan) أكدت شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية، في المملكة العربية السعودية، في أحدث تقرير لها عن سوق العقار في المملكة، أنَّ السوق قد شهدت انتعاشًا عقاريًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، والعام الجاري (2024)، خاصة في العاصمة الرياض، والذي يتركز معظمه في القطاع السكني، فيما تتراجع المنتجات التجارية، التي قد يقل عليها الطلب.
وخلال يناير الماضي، بحسب كي بي إم جي حدد سوق الرياض العقاري، الإمدادات العقارية الحالية في العاصمة، صوب المنطقة الوسطى، ملمحةً بأنَّه من المقرر أن يتم تطویر المشاریع السكنیة المستقبلیة بشكل أساسي في شمال وغرب الریاض، معلنةً بأن ممر النمو، یقع في المقام الأول إلى الشمال.
التدفق الإيجابي
أوضح التقرير أنَّ هناك عوامل مؤثرة في القطاع العقاري داخل الرياض، الأول وهو حجم الإنفاق المحلي على القطاع، الذي من المتوقع أن يتجاوز 222 مليار ريال هذا العام (2024)، ليصل إلى 230.65 مليار ريال في العام المقبل (2025)، ليرتفع إلى 237.96 مليار ريال في العام 2026، وصولًا إلى 265.29 مليار ريال في العام 2030.
ارتفاع الصفقات العقارية
فيما يتعلق بإجمالي عدد الصفقات العقارية التي أجريت في العاصمة الرياض خلال عام 2023، أوضحت كي بي إم جي في تقريرها أن إجمالي مساحة الصفقات، بلغت نحو 22.9 مليون متر مربع، بقيمة إجمالية قدرها 44.9 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات 18.6 ألف صفقة عقارية.
أما عدد الصفقات العقارية التي تمت في جدة، خلال العام 2023، فأوضح التقرير أنه قد بلغ عدد الصفقات العقارية 8043 بإجمالي مساحة، 18.9 مليون متر مربع، وقيمة إجمالية بنحو 18.9 مليار ريال، فيما وصل عدد الصفقات العقارية خلال نفس العام، في كل من الدمام والخبر إلى نحو 4721 صفة عقارية، بمساحة إجمالية 7.8 مليون متر مربع، وبقيمة إجمالية 8.3 مليار ريال.
وفي تعليقه على التقرير، قال المهندس راني مجذوب رئيس استشارات العقار في كي بي إم جي "هناك العديد من الأسباب المؤثرة التي أدت إلى انتعاش قطاع العقار، بصورة عامة في المملكة، وبصورة خاصة في العاصمة، أبرزها: النمو الاقتصادي والطفرة التي يشهدها اقتصاد المملكة، وزيادة عدد السكان، مع زيادة الطلب على العقار بوتيرة تصاعدية، إلى جانب التدفق السكاني من الهُجر والمدن نحو العاصمة، وارتفاع عدد السياح من خارج المملكة، لذلك من المتوقع أن يتوالى الطلب على العقار السكني خلال العام الحالي 2024".
وتابع مجذوب : "كل المؤشرات والتوقعات تشير إلى أن العاصمة الرياض ستجذب أعدادًا كبيرة من السكان، حيث يتزامن ذلك مع الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها، ليس الرياض فقط، بل عدد من كبرى مدن المملكة، وأنَّ الأرقام التي تطرق لها التقرير يؤكد على ذلك، خاصة ارتفاع عدد الصفقات في كل من الرياض، وجدة والدمام والخبر، وتبع ذلك ارتفاع الإقبال على الوحدات العقارية، خاصة السكنية، كالشقق، والفلل".
مستويات السوق
وعن مستويات السوق، قالت كي بي إم جي ، إنه في المقابل، هناك نقص في المعروض من سوق المكاتب ما بین 2022و2026، بينما أن تدفق المعروض من المكاتب في عام 2027 من المشاریع الضخمة، وبعد عام 2026م، ستظهر مستویات السوق أن العرض یمارس ضغطًا هبوطيًا على الطلب، مع ظھور العرض الجدید القادم في سوق الریاض، حيث من المتوقع أن ینمو الطلب على قطاع الضیافة بمعدل أسرع من العرض؛ مما سیحول السوق من سوق مستقر، إلى سوق واعد حيث سيكون الطلب على المنتجات الفندقية أعلى من العرض بحلول عام 2026.
ارتفاع عدد الوافدين بغرض السياحة
وأوضحت كي بي إم جي أنه من جانب إجمالي الإنفاق، فهناك عامل مؤثر آخر، يكمن في عدد السياح القادمين إلى الرياض، الذي يتوقع أن يصل إلى 14.0 مليون سائح خلال العام الجاري (2024)، ويرتفع العدد عامًا بعد آخر، بوتيرة سريعة، إلى أن يصل إلى 21.4 مليون سائح في عام 2030.
وأضافت في تقريرها ، أنه من المتوقع أن ینمو مخزون التجزئة بمعدل أسرع بكثير من الطلب؛ مما سیحول السوق من سوق تنافسیة إلى سوق زائدة العرض بحلول عام2026. كما من المتوقع أن تدخل أكبر كمیة من المعروض إلى السوق في الأعوام 2026و2029و2032.
أسعار المبيعات
وبشأن أسعار مبيعات المنتجات العقارية، أشارت كي بي إم جي إلى في تقريرها أن منطقة غرب العاصمة الأعلى سعراً في بيع الأراضي، بمتوسط سعر للمتر المربع بلغ 9570 ريالًا، تليها وسط العاصمة، بمتوسط سعر للمتر 9420 ريالًا، ثم تليه شمال العاصمة 7410 ريالات ، والشرق 6910 ريالا، وأخيرًا الجنوب 4000 ريالا، حيث اختلفت الأسعار في بيع الشقق والفيلات، إذ بلغ سعر المتر المربع من الفيلا 10600 ريالا، وسعره في الشقة 7260 ريالًا ، وسعره في التاون هاوس 6710 ريالات. أما في أسعار الإيجارات، فبلغ سعر المتر المربع في الشقة إلى 977 ريالًا، وفي الاستديو 722 ريالاً، وفي التاون هاوس 1614 ريالاً، وفي الفيلا وصل السعر إلى 981 ريالًا.
أسعار الأراضي
وبشكل متوازٍ مع ذلك، وبحسب تقرير كي بي إم جي ،كان هناك إقبال على الأراضي السكنية، لبناء المشاريع عليها بالرياض، فبلغ مجموع الأراضي التي تم البناء عليها 307.7 ملايين متر مربع، بقيمة 338.7 ملايين ريال، بمتوسط للعملية الواحدة، يبلغ 1.4 مليون ريال. وبشأن الأسعار، كانت متفاوتة، تزداد عامًا بعد آخر، وزاد معدل سعر متر الأراضي في السنوات الأخيرة، حيث كان أقل من 2000 ريال، في عام 2019، والآن يقترب من حاجز الـ3000 ريال.
وأشارت كي بي إم جي في ختام تقريرها عن سوق العقار، إلى أنَّ نمو قطاع العقار في كبرى مدن المملكة أدى إلى انتعاش شركات منظومة العقار، خاصة في العام الماضي 2023 الذي شهد تطورات ايجابية في المشاريع العقارية ، الأمر الذي أدّى إلى أن يصبح سوق العقار بالمملكة سوقا جاذبا للاستثمار المحلي والأجنبي.

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