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بسبب المكسيك..ترامب يسخر من بايدن

2/11/2024 4:18:05 AM
(MENAFN- Al Watan) سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي جو بايدن، بعدما عرّف الأخير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه رئيس المكسيك.
حيث أدلى بايدن بتصريحات نشرها حساب البيت الأبيض عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، في وقت مبكر من صباح الجمعة، عندما قال: "كما تعلمون مبدئيًا رئيس المكسيك، السيسي لم يرد فتح الأبواب للسماح بالمساعدات الإنسانية بالدخول أنا تحدثت إليه وأقنعته بفتح البوابات..".
وبث ترامب منشورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن خريطة عرّفت مصر بأنها المكسيك، في ما يبدو محاولة للسخرية من زلة لسان بايدن.

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