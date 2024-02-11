القيادة تهنئ رئيس إيران بذكرى اليوم الوطني لبلاده

(MENAFN
- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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