قروض بنوك الظل من المصارف الأمريكية تتجاوز تريليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تجاوزت قيمة المبلغ الذي أقرضته البنوك الأمريكية لما يسمى“بنوك الظل” تريليون دولار، وفقاً لبيانات الاحتياطي الفيدرالي، حتى مع تحذير الجهات التنظيمية من المخاطر المحتملة على النظام المالي.

أفاد الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أن المقرضين تجاوزوا عتبة القروض القائمة للشركات المالية التي لا تتلقى الودائع، مثل شركات التكنولوجيا المالية ومستثمري الائتمان الخاص بنهاية يناير. تظهر البيانات أن المبلغ كان حوالي 894 مليار دولار في العام السابق.

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قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين هذا الأسبوع إن الجهات التنظيمية الأمريكية تراقب المخاطر الناجمة عن مقرضي الرهن العقاري من غير البنوك، وحذرت من احتمال الانهيار إذا شهدت السوق توتراً.

حذرت الجهات التنظيمية من أن الرقابة لم تواكب التوسع الكبير في تمويل المؤسسات غير المصرفية. قال مسؤولون إن المخاطر غير المتوقعة قد تكون خفية مع استحواذ الشركات على المزيد من الحصة السوقية، في حين أصبحت علاقاتها مع المقرضين التقليديين أكثر تعقيداً.

كانت صحيفة“فايننشال تايمز” قد نشرت هذا الرقم في وقت سابق من يوم السبت.





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