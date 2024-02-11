قروض بنوك الظل من المصارف الأمريكية تتجاوز تريليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تجاوزت قيمة المبلغ الذي أقرضته البنوك الأمريكية لما يسمى“بنوك الظل” تريليون دولار، وفقاً لبيانات الاحتياطي الفيدرالي، حتى مع تحذير الجهات التنظيمية من المخاطر المحتملة على النظام المالي.
أفاد الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أن المقرضين تجاوزوا عتبة القروض القائمة للشركات المالية التي لا تتلقى الودائع، مثل شركات التكنولوجيا المالية ومستثمري الائتمان الخاص بنهاية يناير. تظهر البيانات أن المبلغ كان حوالي 894 مليار دولار في العام السابق.
موضوعات متعلقة
باول يأمل تجنيب الاحتياطي الفيدرالي نيران انتخابات أمريكا مؤشر بورصة قطر يرتفع بنسبة 1.58% في بداية التعاملات صندوق النقد: الحرب خفضت النشاط الاقتصادي في غزة بنسبة 80%
قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين هذا الأسبوع إن الجهات التنظيمية الأمريكية تراقب المخاطر الناجمة عن مقرضي الرهن العقاري من غير البنوك، وحذرت من احتمال الانهيار إذا شهدت السوق توتراً.
حذرت الجهات التنظيمية من أن الرقابة لم تواكب التوسع الكبير في تمويل المؤسسات غير المصرفية. قال مسؤولون إن المخاطر غير المتوقعة قد تكون خفية مع استحواذ الشركات على المزيد من الحصة السوقية، في حين أصبحت علاقاتها مع المقرضين التقليديين أكثر تعقيداً.
كانت صحيفة“فايننشال تايمز” قد نشرت هذا الرقم في وقت سابق من يوم السبت.
المصدر:
MENAFN11022024000202011048ID1107837518
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.