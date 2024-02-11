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أكثر من 6 مليارات رحلة سفر محلية متوقعة للسياح الصينيين في 2024

2/11/2024 4:17:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع تقرير أصدرته الأكاديمية الصينية للسياحة، أن يُجري السياح الصينيون أكثر من 6 مليارات رحلة سفر محلية في عام 2024، وأن يتجاوز العدد الإجمالي للسياح الوافدين والمغادرين الذين يسافرون دولياً 260 مليوناً.

ويُسلط التقرير الذي يتضمن مراجعة لأداء السياحة الصينية في عام 2023 وتوقعات العام 2024، يسلط الضوء على الانتعاش البارز الذي شهده قطاع السياحة في العام المنصرم.

موضوعات متعلقة باول يأمل تجنيب الاحتياطي الفيدرالي نيران انتخابات أمريكا مؤشر بورصة قطر يرتفع بنسبة 1.58% في بداية التعاملات صندوق النقد: الحرب خفضت النشاط الاقتصادي في غزة بنسبة 80%

وأظهرت نتائج الأرقام الواردة في التقرير تسجيل السفر الداخلي في الصين نمواً بأكثر من 100% على أساس سنوي في عام 2023 في كل من الإيرادات وعدد السياح، ما يسجل انتعاشاً بأكثر من 80% عن المستوى المسجل في عام 2019.

كما ارتفعت السياحة الدولية الداخلية والخارجية، حيث تجاوز العدد الإجمالي للسائحين 190 مليوناً، بزيادة أكثر من 280% عن العام السابق.

وقال فريق البحث بالأكاديمية إن رغبات الصينيين في السفر ظلت مرتفعة طوال عام 2023، حيث أبلغ السائحون عن مستوى عالٍ من الرضا.

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