أكثر من 6 مليارات رحلة سفر محلية متوقعة للسياح الصينيين في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع تقرير أصدرته الأكاديمية الصينية للسياحة، أن يُجري السياح الصينيون أكثر من 6 مليارات رحلة سفر محلية في عام 2024، وأن يتجاوز العدد الإجمالي للسياح الوافدين والمغادرين الذين يسافرون دولياً 260 مليوناً.
ويُسلط التقرير الذي يتضمن مراجعة لأداء السياحة الصينية في عام 2023 وتوقعات العام 2024، يسلط الضوء على الانتعاش البارز الذي شهده قطاع السياحة في العام المنصرم.
موضوعات متعلقة
باول يأمل تجنيب الاحتياطي الفيدرالي نيران انتخابات أمريكا مؤشر بورصة قطر يرتفع بنسبة 1.58% في بداية التعاملات صندوق النقد: الحرب خفضت النشاط الاقتصادي في غزة بنسبة 80%
وأظهرت نتائج الأرقام الواردة في التقرير تسجيل السفر الداخلي في الصين نمواً بأكثر من 100% على أساس سنوي في عام 2023 في كل من الإيرادات وعدد السياح، ما يسجل انتعاشاً بأكثر من 80% عن المستوى المسجل في عام 2019.
كما ارتفعت السياحة الدولية الداخلية والخارجية، حيث تجاوز العدد الإجمالي للسائحين 190 مليوناً، بزيادة أكثر من 280% عن العام السابق.
وقال فريق البحث بالأكاديمية إن رغبات الصينيين في السفر ظلت مرتفعة طوال عام 2023، حيث أبلغ السائحون عن مستوى عالٍ من الرضا.
MENAFN11022024000202011048ID1107837517
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.