مؤشر لوجستيات التجارة الإلكترونية في الصين يسجل نموا يناير الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن مؤشر لوجستيات التجارة الإلكترونية في الصين، وهو مؤشر للعمليات اللوجستية في قطاع التجارة الإلكترونية، بلغ 112.8 نقطة في يناير 2024، بزيادة 0.4 نقطة عن الشهر السابق.

وقال الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، إن المؤشر الفرعي لتتبع حجم الخدمات اللوجستية بلغ 125.3 نقطة في يناير، وهو أعلى مستوى على مدار الـ23 شهرا الماضية.

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وأظهرت البيانات أن المؤشر الفرعي لحجم الخدمات اللوجستية في المناطق الريفية توقف عن الانخفاض المستمر، حيث ارتفع 1.3 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 129.1 نقطة في يناير.

وأرجع الاتحاد الأداء القوي لهذه المؤشرات إلى ارتفاع الطلب على التوصيل قبل عيد الربيع، المعروف أيضًا باسم السنة القمرية الصينية الجديدة.

ويتم تجميع مؤشر لوجستيات التجارة الإلكترونية بناءً على بيانات من موقع“جي دي. كوم”، وهو أحد متاجر التجزئة الكبرى عبر الإنترنت في الصين. وتم تحديد المؤشر الأساسي عند 100 نقطة.