مؤشر لوجستيات التجارة الإلكترونية في الصين يسجل نموا يناير الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن مؤشر لوجستيات التجارة الإلكترونية في الصين، وهو مؤشر للعمليات اللوجستية في قطاع التجارة الإلكترونية، بلغ 112.8 نقطة في يناير 2024، بزيادة 0.4 نقطة عن الشهر السابق.
وقال الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، إن المؤشر الفرعي لتتبع حجم الخدمات اللوجستية بلغ 125.3 نقطة في يناير، وهو أعلى مستوى على مدار الـ23 شهرا الماضية.
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وأظهرت البيانات أن المؤشر الفرعي لحجم الخدمات اللوجستية في المناطق الريفية توقف عن الانخفاض المستمر، حيث ارتفع 1.3 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 129.1 نقطة في يناير.
وأرجع الاتحاد الأداء القوي لهذه المؤشرات إلى ارتفاع الطلب على التوصيل قبل عيد الربيع، المعروف أيضًا باسم السنة القمرية الصينية الجديدة.
ويتم تجميع مؤشر لوجستيات التجارة الإلكترونية بناءً على بيانات من موقع“جي دي. كوم”، وهو أحد متاجر التجزئة الكبرى عبر الإنترنت في الصين. وتم تحديد المؤشر الأساسي عند 100 نقطة.
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