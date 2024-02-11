الشركات الصناعية الصينية تسجل ارتفاعا في الإيرادات خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن الشركات الصناعية في الصين شهدت انتعاشاً مطرداً في عام 2023 وزيادة في إيراداتها المجمعة للشهر الخامس على التوالي.

وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء، أن إيرادات الشركات الكبرى التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (2.82 مليون دولار) ارتفعت في العام الماضي بنسبة 1.1% على أساس سنوي.

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وفي الربع الرابع من عام 2023، ارتفعت إيرادات الشركات المذكورة بنسبة 3.2% على أساس سنوي، حيث كان معدل النمو أسرع بـ2.9 نقطة مئوية عما كانت عليه في الربع الأسبق.

وقال يو وي نينج، الإحصائي في الهيئة إن تشغيل الشركات الصناعية حافظ على اتجاه التوسع وأظهر مرونة قوية، ما خلق ظروفاً مواتية للتعافي المستمر لأرباحها.

وأضاف أن الصين ستعمل في المرحلة المقبلة على توسيع الطلب المحلي، وتحفيز حيوية مختلف الكيانات التجارية، وتعزيز الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا رفيعة المستوى، وتسريع تطوير النظام الصناعي الحديث، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد الصناعي بجودة عالية.