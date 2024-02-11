الشركات الصناعية الصينية تسجل ارتفاعا في الإيرادات خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن الشركات الصناعية في الصين شهدت انتعاشاً مطرداً في عام 2023 وزيادة في إيراداتها المجمعة للشهر الخامس على التوالي.
وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء، أن إيرادات الشركات الكبرى التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (2.82 مليون دولار) ارتفعت في العام الماضي بنسبة 1.1% على أساس سنوي.
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وفي الربع الرابع من عام 2023، ارتفعت إيرادات الشركات المذكورة بنسبة 3.2% على أساس سنوي، حيث كان معدل النمو أسرع بـ2.9 نقطة مئوية عما كانت عليه في الربع الأسبق.
وقال يو وي نينج، الإحصائي في الهيئة إن تشغيل الشركات الصناعية حافظ على اتجاه التوسع وأظهر مرونة قوية، ما خلق ظروفاً مواتية للتعافي المستمر لأرباحها.
وأضاف أن الصين ستعمل في المرحلة المقبلة على توسيع الطلب المحلي، وتحفيز حيوية مختلف الكيانات التجارية، وتعزيز الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا رفيعة المستوى، وتسريع تطوير النظام الصناعي الحديث، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد الصناعي بجودة عالية.
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