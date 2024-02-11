3.2 مليار جنيه رسوم وضرائب محصلة في جمارك بورسعيد خلال يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يناير الماضي نحو 3.228 مليار جنيه.
وقال مصدر جمركي، في تصريح اليوم، إن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين أفرجت عن مشمول نحو 8358 شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد (شرق – غرب – إسماعيلية) خلال يناير، وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها) والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة .
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وأضاف أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد بلغت 462 مليونا و173 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 2 مليار و766 مليونا و697 ألف جنيه.
وأشار إلى أن إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) قامت بتصدير مشمول 3713 بيانا جمركيا صادر بعدد 704 حاويات تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت نحو 8 مليارات و371 مليونا و48 ألف جنيه، لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية، لافتا إلى أنه تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بنحو 3 ملايين و376 ألف جنيه.
المصدر:
MENAFN11022024000202011048ID1107837513
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