3.2 مليار جنيه رسوم وضرائب محصلة في جمارك بورسعيد خلال يناير

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يناير الماضي نحو 3.228 مليار جنيه.

وقال مصدر جمركي، في تصريح اليوم، إن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين أفرجت عن مشمول نحو 8358 شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد (شرق – غرب – إسماعيلية) خلال يناير، وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها) والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة .

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وأضاف أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد بلغت 462 مليونا و173 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 2 مليار و766 مليونا و697 ألف جنيه.

وأشار إلى أن إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) قامت بتصدير مشمول 3713 بيانا جمركيا صادر بعدد 704 حاويات تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت نحو 8 مليارات و371 مليونا و48 ألف جنيه، لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية، لافتا إلى أنه تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بنحو 3 ملايين و376 ألف جنيه.

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