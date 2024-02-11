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مديرة صندوق النقد متفائلة بشأن المستقبل الاقتصادي رغم حالة عدم اليقين

2/11/2024 4:17:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأحد إنها متفائلة إزاء مستقبل الاقتصاد العالمي كونه يتسم بالمتانة على نحو مدهش رغم حالة الضبابية الراهنة.

وأضافت في كلمة ألقتها في القمة العالمية للحكومات في دبي أن صندوق النقد الدولي سينشر وثيقة اليوم الاثنين تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.

موضوعات متعلقة باول يأمل تجنيب الاحتياطي الفيدرالي نيران انتخابات أمريكا مؤشر بورصة قطر يرتفع بنسبة 1.58% في بداية التعاملات صندوق النقد: الحرب خفضت النشاط الاقتصادي في غزة بنسبة 80%


المصدر:

MENAFN11022024000202011048ID1107837512

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