مديرة صندوق النقد متفائلة بشأن المستقبل الاقتصادي رغم حالة عدم اليقين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأحد إنها متفائلة إزاء مستقبل الاقتصاد العالمي كونه يتسم بالمتانة على نحو مدهش رغم حالة الضبابية الراهنة.
وأضافت في كلمة ألقتها في القمة العالمية للحكومات في دبي أن صندوق النقد الدولي سينشر وثيقة اليوم الاثنين تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.
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المصدر:
MENAFN11022024000202011048ID1107837512
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