الحكومة اللبنانية تعتمد مشروع التوقيع الإلكتروني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير الصناعة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية جورج بوشكيان، إن مجلس الوزراء اعتمد السبت مشروع التوقيع الإلكتروني.
وأوضح بوشكيان، في تصريح اليوم الأحد، أن هذا القرار يعد خطوة أساسية في الخطة الإصلاحية المستقبلية للبنان.
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وأضاف أن الإطار التنفيذي سيكون ضمن مجلس الإعتماد اللبناني الذي سيدير المشروع، موضحا أن وزارة العدل وضعت القوانين اللازمة لإعتماد هذا الأمر، كما تقوم وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق بين وزارات الصناعة والعدل.
وأشار إلى أن الجلسة التالية لمجلس الوزراء ستتضمن تعيين المؤسسة العامة الضرورية والتي ستكون المحرك الأساسي للتوقيع الالكتروني، لبدء مرحلة الإصلاح ضمن الإطار القانونية.
المصدر:
MENAFN11022024000202011048ID1107837511
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