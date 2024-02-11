الحكومة اللبنانية تعتمد مشروع التوقيع الإلكتروني

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير الصناعة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية جورج بوشكيان، إن مجلس الوزراء اعتمد السبت مشروع التوقيع الإلكتروني.

وأوضح بوشكيان، في تصريح اليوم الأحد، أن هذا القرار يعد خطوة أساسية في الخطة الإصلاحية المستقبلية للبنان.

موضوعاتباول يأمل تجنيب الاحتياطي الفيدرالي نيران انتخابات أمريكا مؤشر بورصة قطر يرتفع بنسبة 1.58% في بداية التعاملات صندوق النقد: الحرب خفضت النشاط الاقتصادي في غزة بنسبة 80%

وأضاف أن الإطار التنفيذي سيكون ضمن مجلس الإعتماد اللبناني الذي سيدير المشروع، موضحا أن وزارة العدل وضعت القوانين اللازمة لإعتماد هذا الأمر، كما تقوم وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق بين وزارات الصناعة والعدل.

وأشار إلى أن الجلسة التالية لمجلس الوزراء ستتضمن تعيين المؤسسة العامة الضرورية والتي ستكون المحرك الأساسي للتوقيع الالكتروني، لبدء مرحلة الإصلاح ضمن الإطار القانونية.

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