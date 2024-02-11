الإنتاج الصناعي السعودي ينكمش في ديسمبر بفعل خفض إنتاج النفط

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واصل الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية انكماشه في ديسمبر الماضي للشهر الثامن على التوالي، على خلفية تراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.

أظهرت البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة اليوم الأحد، أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً سنوياً قدره 10.5% في ديسمبر 2023، في استمرار لسلسة التراجعات التي بدأت منذ ذروة الارتفاعات في بداية 2022.

وكان الإنتاج الصناعي السعودي قد سجل في أكتوبر أسرع وتيرة انكماش في 30 شهراً بلغت 12.3% قبل أن تنخفض هذه النسبة إلى 11.2% في نوفمبر، وذلك بضغط من تراجع نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي يشمل الصناعة النفطية، والذي يمثل 74.5% من مؤشر الإنتاج الصناعي.

وتراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر على خلفية الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة، والذي وصل معه إنتاجها اليومي إلى 8.9 مليون برميل في أكتوبر. ويُعتبر نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأكبر في حساب الرقم القياسي، حيث تبلغ أهميته النسبية 74.5%.

بحسب بيانات هيئة الإحصاء، سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر تراجعاً سنوياً في ديسمير بنسبة 14.3%. أما أنشطة الصناعات التحويلية التي تبلغ أهميتها النسبية 22.6% على مؤشر الإنتاج الصناعي فقد تراجعت بمقدار 3.3%.





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