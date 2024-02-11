الإنتاج الصناعي السعودي ينكمش في ديسمبر بفعل خفض إنتاج النفط

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واصل الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية انكماشه في ديسمبر الماضي للشهر الثامن على التوالي، على خلفية تراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.
أظهرت البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة اليوم الأحد، أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً سنوياً قدره 10.5% في ديسمبر 2023، في استمرار لسلسة التراجعات التي بدأت منذ ذروة الارتفاعات في بداية 2022.
وكان الإنتاج الصناعي السعودي قد سجل في أكتوبر أسرع وتيرة انكماش في 30 شهراً بلغت 12.3% قبل أن تنخفض هذه النسبة إلى 11.2% في نوفمبر، وذلك بضغط من تراجع نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي يشمل الصناعة النفطية، والذي يمثل 74.5% من مؤشر الإنتاج الصناعي.
وتراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر على خلفية الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة، والذي وصل معه إنتاجها اليومي إلى 8.9 مليون برميل في أكتوبر. ويُعتبر نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأكبر في حساب الرقم القياسي، حيث تبلغ أهميته النسبية 74.5%.
بحسب بيانات هيئة الإحصاء، سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر تراجعاً سنوياً في ديسمير بنسبة 14.3%. أما أنشطة الصناعات التحويلية التي تبلغ أهميتها النسبية 22.6% على مؤشر الإنتاج الصناعي فقد تراجعت بمقدار 3.3%.
المصدر:
MENAFN11022024000202011048ID1107837510
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