إس تي سي تتأهل للجولة الثانية للاستحواذ على أصول ألتيس البرتغالية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت وكالة بلومبرج نقلاً عن مصادر لها، أن مجموعة الاتصالات السعودية – إس تي سي تأهلت برفقة شركة إلياد الفرنسية إلى الجولة الثانية في مزاد للاستحواذ على أصول ألتيس البرتغالية.
وأضافت المصادر أنه تمت دعوة واربرغ بينكوسالتي إلى الجولة الثانية من المزاد، فيما خرجت من المنافسة عدة شركات استثمارية خاصة كانت قد تطلعت في البداية إلى الصفقة.
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وبينت أن باتريك دراحي (مؤسس ومالك حصة الأغلبية) يسعى لجمع ما بين 8.6 مليار دولار إلى 10.8 مليار دولار من بيع أصول ألتيس، على الرغم من أن المتقدمين المحتملين يجدون صعوبة في تلبية تلك التوقعات.
وأوضحت أن المباحثات ما زالت مستمرة، ولا يوجد تأكيدات من أنها ستؤدي إلى حدوث صفقة.
المصدر:
MENAFN11022024000202011048ID1107837509
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