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إس تي سي تتأهل للجولة الثانية للاستحواذ على أصول ألتيس البرتغالية

2/11/2024 4:17:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت وكالة بلومبرج نقلاً عن مصادر لها، أن مجموعة الاتصالات السعودية – إس تي سي تأهلت برفقة شركة إلياد الفرنسية إلى الجولة الثانية في مزاد للاستحواذ على أصول ألتيس البرتغالية.

وأضافت المصادر أنه تمت دعوة واربرغ بينكوسالتي إلى الجولة الثانية من المزاد، فيما خرجت من المنافسة عدة شركات استثمارية خاصة كانت قد تطلعت في البداية إلى الصفقة.

موضوعات متعلقة باول يأمل تجنيب الاحتياطي الفيدرالي نيران انتخابات أمريكا مؤشر بورصة قطر يرتفع بنسبة 1.58% في بداية التعاملات صندوق النقد: الحرب خفضت النشاط الاقتصادي في غزة بنسبة 80%

وبينت أن باتريك دراحي (مؤسس ومالك حصة الأغلبية) يسعى لجمع ما بين 8.6 مليار دولار إلى 10.8 مليار دولار من بيع أصول ألتيس، على الرغم من أن المتقدمين المحتملين يجدون صعوبة في تلبية تلك التوقعات.

وأوضحت أن المباحثات ما زالت مستمرة، ولا يوجد تأكيدات من أنها ستؤدي إلى حدوث صفقة.


المصدر:

MENAFN11022024000202011048ID1107837509

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