القصير: إحياء مشروع تعداد الحصر الزراعي بالمحافظات

MENAFN - Al-Borsa News) قال السيد القصير وزير الزراعة، إنه سيتم إحياء مشروع تعداد الحصر الزراعي بكافة المحافظات، بما يشمل المحاصيل والزراعات القائمة، والتعديات على الأراضي الزراعية، ورؤوس الماشية، وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الزراعة، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالثروة النباتية والحيوانية والأمن الغذائي.

موضوعات“إيبيكو” تستهدف تحقيق 6.5 مليار جنيه إيرادات خلال العام الجاري 342 مليون جنيه قيمة الأعمال المنفذة لـ”حماية الشواطئ” بـ2023-2024 3.2 مليار جنيه رسوم وضرائب محصلة في جمارك بورسعيد خلال يناير

وشدد القصير على أهمية العمل لتحديث قواعد البيانات وتدقيقها، نظرا لأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات بشكل سليم، ومساعدة الدولة في رسم سياساتها وتحديد الاحتياجات.

كما أكد سرعة الانتهاء من عمليات حصر الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية لعام 2024، لتحديد الاحتياجات بكل دقة من أمصال ولقاحات وقوافل بيطرية ومجازر وغيرها، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج من اللحوم.

وشملت تكليفات وزير الزراعة، متابعة المشروع القومي للبتلو، ومراكز تجميع الألبان، وغيرها من المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المربين، ومدى استدامة المستفيدين في العمل، وتوفير كافة سبل الدعم الفني لهم، وعلاج أي مشكلات أو معوقات قد تواجههم، فضلا عن تشديد الرقابة على المجازر وأسواق الماشية، والحالة المرضية للماشية، وعمليات التحصين، فضلا عن تكثيف حملات الرقابة على أسواق اللحوم، وكذلك مصانع إنتاج الأعلاف وتداولها، والتوسع في إنتاج أعلاف غير تقليدية واستغلال المخلفات الزراعية واعادة تدويرها.

وأشارالقصير إلى أهمية التواصل الدائم والمستمر مع المربين وسرعة حل أي مشاكل تواجههم، وكذلك التوسع في إطلاق القوافل البيطرية بالقرى في المحافظات المختلفه لدعم المربين، في إطار المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”، وكذلك التوسع في مشروع تحسين سلالات الماشية والتلقيح الاصطناعي، وتوعية المربين بأهميته، ونشر ثقافته، وإطلاق الحملات الإرشادية، فضلا عن المتابعة المستمرة للمستفيدين، وقياس الأثر ومدى التحسن، والاستفادة، من أجل التقييم والحفاظ على الاستدامة.

ولفت إلى ضرورة التوسع أيضا في حملات التوعية بأهمية تأمين المربين على ماشيتهم، ضمن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وسرعة الرد على الإخطارات والبلاغات.

وكلف وزير الزراعة، بالتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين بالحقول، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، والخدمات الإرشادية، ونشر البحوث التطبيقية، والممارسات الزراعية الحديثة، والتركيز على التعامل مع التغيرات المناخية، وتخفيف تأثيراتها السلبية، فضلا عن المرور الدائم وحصر التعديات على الأراضي الزراعية، ومواجهتها بكل حزم، وكذلك حصر المحاصيل والزراعات بكل دقة، وحصر ومتابعة مشاتل الخضر والفاكهة، إضافة إلى متابعة حالة المحاصيل والتعامل بجدية ودقة مع شكاوى المزارعين والمنتجين الزراعيين.

وشدد على ضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية، وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين، والرقابة على عمليات توزيع الأسمدة، في ظل المنظومة الجديدة، لمتابعة حركة الأسمدة من المصنع وصولا إلى الجمعيات ومن ثم للمزارعين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن متابعة منظومة كارت الفلاح الذكي وتجديد البطاقات.

وأشار إلى أن أي تلاعب في هذا الأمر سيتم مواجهته بكل حزم وشدة، وكذلك العمل على تطهير المساقي والمراوي لدى المزارعين.

وأكد أهمية زيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة من الوزارة، ونشرها للمزارعين، وتوضيح أهميتها، وكذلك نشر ثقافة الصوب الزراعية والزراعات المحمية، والفوائد التي تعود على المزارعين، من مضاعفة للإنتاجية، وتقليل تكاليف الإنتاج وترشيد استخدام المياه والأسمدة والمبيدات وغيرها، كما شدد على أهمية متابعة المنافذ التسويقية للسلع، وحصر الأصول التابعة للقطاع الزراعي بالمحافظات واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق قيمة اقتصادية، تتناسب معها.

ووجه القصير بتشكيل لجنة تنسيقية للزراعة بكل محافظة تضم كافة مسئولي القطاع الزراعي تشمل على التخصصات المختلفة من زراعة وطب بيطري وإصلاح زراعي واستصلاح أراضي، ومحطات بحثية وإنتاج حيواني وإرشاد زراعي وإنتاج التقاوي، وغيرها، في سبيل التنسيق الدائم والتواصل المستمر بين هذه الكيانات، والوقوف على المشاكل الملحة والعاجلة وعلاجها، بما يعود بالفائدة على المزارعين والمربين والتيسير عليهم، ووضع مقترحات للنهوض بالقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به في المحافظة.