صندوق النقد: الحرب خفضت النشاط الاقتصادي في غزة بنسبة 80%

MENAFN - Al-Borsa News) قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت في تدهور النشاط الاقتصادي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشارت إلى أن الحرب خفضت النشاط الاقتصادي في القطاع بنسبة 80% في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضيين، مقارنة مع الفترة المناظرة في 2022، في حين تراجع النشاط تراجع النشاط 22% في الضفة الغربية.

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وأضافت جورجييفا، في كلمة لها اليوم أمام المنتدى المالي العربي المنعقد في دبي، أن توقعات أداء الاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءاً مع استمرار الحرب، ولن يغيرها جذريًا إلا السلام الدائم والحل السياسي، وأن الصندوق سيواصل تقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية للسلطة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية.

وقالت إن صندوق النقد يراقب عن كثب التأثيرات المالية لتلك الحرب على قطاعات عديدة في بعض الدول.

وأضافت جورجييفا أن تأثير الحرب يظهر من خلال ارتفاع تكاليف شحن السفن وانخفاض أحجام العبور في البحر الأحمر بأكثر من 40% هذا العام وفق بيانات بورت ووتش الخاصة بالمؤسسة الدولية.

وأضافت أنه في المجمل تؤدي التطورات الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي تواجهها الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من الصدمات السابقة، فكلما طال أمد القتال، زادت مخاطر اتساع نطاق الصراع، ما يؤدي إلى تفاقم الضرر الاقتصادي.