صندوق النقد: الحرب خفضت النشاط الاقتصادي في غزة بنسبة 80%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت في تدهور النشاط الاقتصادي في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت إلى أن الحرب خفضت النشاط الاقتصادي في القطاع بنسبة 80% في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضيين، مقارنة مع الفترة المناظرة في 2022، في حين تراجع النشاط تراجع النشاط 22% في الضفة الغربية.
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وأضافت جورجييفا، في كلمة لها اليوم أمام المنتدى المالي العربي المنعقد في دبي، أن توقعات أداء الاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءاً مع استمرار الحرب، ولن يغيرها جذريًا إلا السلام الدائم والحل السياسي، وأن الصندوق سيواصل تقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية للسلطة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية.
وقالت إن صندوق النقد يراقب عن كثب التأثيرات المالية لتلك الحرب على قطاعات عديدة في بعض الدول.
وأضافت جورجييفا أن تأثير الحرب يظهر من خلال ارتفاع تكاليف شحن السفن وانخفاض أحجام العبور في البحر الأحمر بأكثر من 40% هذا العام وفق بيانات بورت ووتش الخاصة بالمؤسسة الدولية.
وأضافت أنه في المجمل تؤدي التطورات الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي تواجهها الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من الصدمات السابقة، فكلما طال أمد القتال، زادت مخاطر اتساع نطاق الصراع، ما يؤدي إلى تفاقم الضرر الاقتصادي.
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