مؤشر بورصة قطر يرتفع بنسبة 1.58% في بداية التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) ربح مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم الأحد 157.59 نقطة أي بنسبة 1.58%، ليصل إلى مستوى الـ10118 نقطة، مقارنة بآخر إقفال وبدعم من جميع القطاعات.

وأظهرت أرقام صادرة عن بورصة قطر، أداء إيجابيا لجميع القطاعات، وكان الأكثر ارتفاعا قطاع النقل بـ9.62%، يليه قطاع الصناعة بـ1.58%، وقطاع الاتصالات بـ0.94%، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.64%، والقطاع العقاري بـ0.42%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.23%، وقطاع التأمين بـ0.08%.

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وسجلت البورصة تداولات بقيمة 97.636 مليون ريال، توزعات على 29.794 مليون سهم وبتنفيذ 3163 صفقة.