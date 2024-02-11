مؤشر بورصة قطر يرتفع بنسبة 1.58% في بداية التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ربح مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم الأحد 157.59 نقطة أي بنسبة 1.58%، ليصل إلى مستوى الـ10118 نقطة، مقارنة بآخر إقفال وبدعم من جميع القطاعات.
وأظهرت أرقام صادرة عن بورصة قطر، أداء إيجابيا لجميع القطاعات، وكان الأكثر ارتفاعا قطاع النقل بـ9.62%، يليه قطاع الصناعة بـ1.58%، وقطاع الاتصالات بـ0.94%، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.64%، والقطاع العقاري بـ0.42%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.23%، وقطاع التأمين بـ0.08%.
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وسجلت البورصة تداولات بقيمة 97.636 مليون ريال، توزعات على 29.794 مليون سهم وبتنفيذ 3163 صفقة.
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