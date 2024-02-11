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342 مليون جنيه قيمة الأعمال المنفذة لـحماية الشواطئ بـ2023-2024

2/11/2024 4:17:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، مقترحات تطوير أعمال هيئة حماية الشواطئ ورؤيتها المستقبلية.

واستعرض سويلم موقف الخطة الاستثمارية لهيئة حماية الشواطئ للعام المالى الحالي 2023-2024، حيث بلغت قيمة الأعمال المنفذة 342 مليون جنيه بنسبة تنفيذ نحو 78% حتى تاريخه، حيث وجه بضرورة العمل على مدار الساعة للإنتهاء من كافة المشروعات الموكلة للهيئة طبقاً للبرامج الزمنية المعُدة لذلك.

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كما استعرض موقف المشروعات المستقبلية وهى“مشروع تدعيم حائط رشيد الشرقي والغربي”، حيث تم الطرح ونهو البت الفني والمالي ورسو الأعمال وجاري قيام الشركة الفائزة باستكمال باقى الإجراءات من تسديد التأمين النهائي وخلافه للبدء في التنفيذ.

واستعرض موقف مشروع حماية المنطقة الساحلية شمال قرية البنائين والمرازقة بكفر الشيخ، حيث جاري إعداد مستندات الطرح، و”مشروع حماية المنطقة شرق عزبة البرج – مرحلة ثانية – بمنطقة طوال أبو الروس”، حيث جاري إعداد مستندات الطرح.

ووجه سويلم بالإسراع بنهو الإجراءات المطلوبة للبدء فى تنفيذ الأعمال فى أقرب وقت.

ما استعرض المعوقات التي تواجه منظومة العمل بهيئة حماية الشواطئ، موجهاً بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للمهندسين والفنيين العاملين بهيئة حماية الشواطئ لرفع كفاءتهم وتمكينهم من الإشراف على تنفيذ المشروعات والإشراف على كافة مراحل الدراسات وإجراءات الطرح والإسناد.

كما وجه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث أجهزة الرصد المساحية بالهيئة وأجهزة التموضع العالمى GPS التي يستخدمها المهندسين والفنيين بالهيئة.

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