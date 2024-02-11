342 مليون جنيه قيمة الأعمال المنفذة لـحماية الشواطئ بـ2023-2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، مقترحات تطوير أعمال هيئة حماية الشواطئ ورؤيتها المستقبلية.
واستعرض سويلم موقف الخطة الاستثمارية لهيئة حماية الشواطئ للعام المالى الحالي 2023-2024، حيث بلغت قيمة الأعمال المنفذة 342 مليون جنيه بنسبة تنفيذ نحو 78% حتى تاريخه، حيث وجه بضرورة العمل على مدار الساعة للإنتهاء من كافة المشروعات الموكلة للهيئة طبقاً للبرامج الزمنية المعُدة لذلك.
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كما استعرض موقف المشروعات المستقبلية وهى“مشروع تدعيم حائط رشيد الشرقي والغربي”، حيث تم الطرح ونهو البت الفني والمالي ورسو الأعمال وجاري قيام الشركة الفائزة باستكمال باقى الإجراءات من تسديد التأمين النهائي وخلافه للبدء في التنفيذ.
واستعرض موقف مشروع حماية المنطقة الساحلية شمال قرية البنائين والمرازقة بكفر الشيخ، حيث جاري إعداد مستندات الطرح، و”مشروع حماية المنطقة شرق عزبة البرج – مرحلة ثانية – بمنطقة طوال أبو الروس”، حيث جاري إعداد مستندات الطرح.
ووجه سويلم بالإسراع بنهو الإجراءات المطلوبة للبدء فى تنفيذ الأعمال فى أقرب وقت.
ما استعرض المعوقات التي تواجه منظومة العمل بهيئة حماية الشواطئ، موجهاً بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للمهندسين والفنيين العاملين بهيئة حماية الشواطئ لرفع كفاءتهم وتمكينهم من الإشراف على تنفيذ المشروعات والإشراف على كافة مراحل الدراسات وإجراءات الطرح والإسناد.
كما وجه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث أجهزة الرصد المساحية بالهيئة وأجهزة التموضع العالمى GPS التي يستخدمها المهندسين والفنيين بالهيئة.
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