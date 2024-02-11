شراكة بين ريتش هاوس وإيدج ستون لتطوير مشروع تجارى بـ5 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة“ريتش هاوس للإسكان والتعمير”، عقد شراكة استراتيجية مع شركة“إيدج ستون” للمقاولات، لإطلاق مشروع“ريتش بوينت” فى منطقة النزهة الجديدة بمحافظة القاهرة، بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه.
وقال المهندس خالد سمير الرئيس التنفيذى لشركة ريتش هاوس، إن“ريتش بوينت” مشروع تجارى إدارى طبى يتكون من ثلاثة طوابق.
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وأضاف سمير، أن المشروع يتضمن يتضمن وحدات بمساحات متنوعة تتراوح من 50 إلى 700 متر مربع، بالإضافة إلى سوبر ماركت بمساحة 1200 متر مربع، ويضم العديد من العلامات التجارية العالمية، والبنوك الدولية، والمطاعم، والكافيهات، والمحلات لأنشطة مختلفة.
وأوضح أنه من المقرر أن يستغرق إنشاء المشروع عامًا واحدًا، على أن يتم التسليم فى فبراير 2025.
وقال رامى عبد الباقى، الرئيس التنفيذى لشركة إيدج ستون، إن المشروع يشمل شركة إدارة متخصصة تضمن الصيانة المستمرة والحفاظ على جودة المشروع بشكل دائم، مما يسهم فى استدامته.
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