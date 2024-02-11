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شراكة بين ريتش هاوس وإيدج ستون لتطوير مشروع تجارى بـ5 مليارات جنيه

2/11/2024 4:17:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت شركة“ريتش هاوس للإسكان والتعمير”، عقد شراكة استراتيجية مع شركة“إيدج ستون” للمقاولات، لإطلاق مشروع“ريتش بوينت” فى منطقة النزهة الجديدة بمحافظة القاهرة، بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه.

وقال المهندس خالد سمير الرئيس التنفيذى لشركة ريتش هاوس، إن“ريتش بوينت” مشروع تجارى إدارى طبى يتكون من ثلاثة طوابق.

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وأضاف سمير، أن المشروع يتضمن يتضمن وحدات بمساحات متنوعة تتراوح من 50 إلى 700 متر مربع، بالإضافة إلى سوبر ماركت بمساحة 1200 متر مربع، ويضم العديد من العلامات التجارية العالمية، والبنوك الدولية، والمطاعم، والكافيهات، والمحلات لأنشطة مختلفة.

وأوضح أنه من المقرر أن يستغرق إنشاء المشروع عامًا واحدًا، على أن يتم التسليم فى فبراير 2025.

وقال رامى عبد الباقى، الرئيس التنفيذى لشركة إيدج ستون، إن المشروع يشمل شركة إدارة متخصصة تضمن الصيانة المستمرة والحفاظ على جودة المشروع بشكل دائم، مما يسهم فى استدامته.

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