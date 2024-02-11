تابعة لـطلعت مصطفى تتعاقد للاستحواذ على 51% من ليجاسي

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن توقيع شركة“أيكون للفنادق” التابعة، عقد الاستحواذ النهائي على حصة الأغلبية البالغة 51% مع حقوق إدارة كاملة في شركة“ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية”، من خلال زيادة رأس المال.

وأوضحت الشركة أن أيكون قامت بتحويل مقابل الصفقة المتفق عليها إلى حساب مجنب داخل القطاع المصرفي المصري لتحويله إلى شركة“ليجاسي للفنادق” فور استكمال إجراءات زيادة رأسمال الشركة والشروط المتفق عليها.

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وسيترتب على تلك الصفقة زيادة قاعدة الغرف الفندقية التشغيلية للمجموعة بمقدار 2500 غرفة فندقية في مصر ليصل إجمالي عدد الغرف التي تملكها“أيكون” وتقوم بتطويرها إلى 5 آلاف غرفة.

ويشار إلى أن ليجاسي للفنادق تمتلك 7 فنادق في مصر وهي“سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، منتجع موفنبيك أسوان، سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتيجنبرجر التحرير، فندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، ماريوت مينا هاوس القاهرة، ماريوت عمر الخيام الزمالك، والتي كانت مملوكة سابقاً للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث.

وكانت أعلنت“القابضة” (ADQ)، وهى شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، ومجموعة“أدنيك”، اليوم، عن التوقيع على الاتفاقيات النهائية لاستحواذ استراتيجى على حصة 40.5% فى مجموعة“آيكون”، ذراع قطاع الضيافة التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG) المصرية، من خلال زيادة رأس المال، وستقوم الشركتان بالاستثمار من خلال كيان ذى أغراض خاصة.

وبموجب هذه الصفقة، تبلغ حصة“القابضة” (ADQ) من إجمالى الاستحواذ 49%، بينما تبلغ حصة“أدنيك” 51%.

وتعد“آيكون” شركة رائدة فى سوق الفنادق الفاخرة فى مصر، ولديها سجل حافل فى بناء وامتلاك مجموعة من أهم الفنادق الفخمة فى أنحاء البلاد.

وتمتلك المجموعة أربعة فنادق قيد التشغيل هى فندق“فورسيزونز القاهرة نايل بلازا”، وفندق“كمبينسكى النيل القاهرة”، ومنتجع“فورسيزونز شرم الشيخ”، وفندق“فورسيزونز الإسكندرية سان ستيفانو”.

كما تقوم المجموعة حالياً بتطوير 3 فنادق وعقارات سكنية فاخرة تشمل“فندق فورسيزونز” ضمن مشروع مدينتى والأقصر، وفندق“راديسون كوليكشن” فى مرسى علم، بالإضافة إلى فندق واحد قيد التصميم – فورسيزونز فى الأهرامات.

ويمثل هذا التعاقد أحد أهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، كما يعكس ثقة المستثمرين بمستقبل قطاع السياحة والضيافة المصري.

وسيتم استخدام الحصة الاستثمارية لكل من“القابضة” و”أدنيك” فى ذراع قطاع الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى جزئيًا لتخفيض التسهيلات الحالية لشركة ICON، مع استخدام المتبقى أيضًا مما يستلزم استثمارًا غير مباشر من خلال“آيكون” فى محفظة تضم 7 فنادق تاريخية فاخرة مملوكة للحكومة المصرية، حيث وقّعت“آيكون” اتفاقات نهائية مع الحكومة المصرية بشأن هذه الفنادق وتقوم بإتمام عملية الاستحواذ على حصة فيها.

وهذه الفنادق هى فندق“ماريوت القاهرة عمر الخيام”، وفندق“ماريوت مينا هاوس القاهرة”، وفندق“ونتر بالاس الأقصر”، وفندق“أولد كتركت أسوان”، وفندق“شتايجنبرجر سيسل الإسكندرية”، وفندق“شتايجنبرجر التحرير القاهرة”، ومنتجع“موفنبيك أسوان”.

وسيصل حجم محفظة“آيكون” بعد اكتمال هذه الصفقة إلى 15 فندقاً وعقاراً فاخراً فى قطاع الضيافة تضم نحو 5000 غرفة فندقية موزعة ضمن مواقع رئيسية فى القاهرة والأقصر والإسكندرية وشرم الشيخ.

ويشرف على إدارة الفنادق المستحوذ عليها فى مصر مجموعة من أفضل الشركات المشغلة للفنادق التى ستواصل الاستفادة من الموارد والخبرات المحلية التى توفرها مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وفى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لقطاع السياحة، من المتوقع أن يحقق القطاع نمواً ليستقبل أكثر من 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2028.

يذكر أن لدى مصر حالياً عدد محدود من الفنادق التراثية المصنّفة ضمن الفئة الراقية والفاخرة والتى تلبى المتطلبات المتنامية لشرائح جديدة من السياح والزوار.

وتعكس هذه الصفقة اهتمام“القابضة” (ADQ) بالاستثمار فى أصول تحظى بإمكانات واعدة لتحقيق النمو والعوائد المستدامة.

وتعتبر“القابضة” (ADQ) مستثمراً على المدى البعيد فى الاقتصاد المصري، وقد قامت خلال السنوات القليلة الماضية بعدد من الاستثمارات فى شركات رائدة فى قطاعات مختلفة، شملت الاستحواذ على شركة آمون للأدوية، إحدى الشركات الرائدة فى تصنيع وتوزيع وتصدير المستحضرات الدوائية فى مصر.

وقد تطورت مجموعة“أدنيك” لتصبح مزوداً متكاملاً للخدمات والحلول السياحية عقب إنشائها شركة“سياحة 365′′، التى بدأت عملياتها فى مصر مسبقاً وستسهم فى تعزيز أوجه التعاون بعد الاستثمار فى“آيكون”.



