مبيعات إيبيكو السنوية تتجاوز 5 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تجاوزت مبيعات شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية“إيبيكو” 5 مليارات جنيه خلال العام الماضي.
وأوضحت الشركة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن عائدات التصدير بلغت العام الماضي نحو 54 مليون دولار، وهو ما يمثل حصة سوقية بلغت 26% من إجمالي صادرات مصر، وحوالي 30% من صادرات الأدوية المصرية إلى أفريقيا.
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وأضافت إيبيكو، أنها حققت حجم إنتاج خلال العام الماضي بقيمة 5.6 مليار جنيه.
وعلى صعيد مشروع مصنع ايبيكو 3، ذكرت الشركة أنه تم تنفيذ نحو 95% من التركيبات والتجهيزات الخاصة بالمصنع خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنه جاري تركيب جميع خطوط الإنتاج والأجهزة حاليًا.
وأضافت أنه من المتوقع التشغيل التجريبي للمصنع في الربع الثاني من العام الجاري.
وأشارت إلى أنها ضخت خلال المدة من 2019 حتى 2023 استثمارات وصلت إلى 3.8 مليار جنيه.
وتستهدف إيبيكو ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز 800 مليون جنيه خلال العام الجاري.
انتهت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “إيبيكو”، من إجراءات تأسيس الشركة“العربية للخامات الصيدلية” كشركة مساهمة، بالتعاون مع شركة أكديما، وشركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار.
وأوضحت الشركة، أن رأس المال المدفوع للشركة الجديدة يبلغ 10 مليون جنيه.
وقالت إن الشركة الجديدة تهدف إلى تعميق وتوطين صناعة الأدوية وصناعة المواد الخام الفعالة وغير الفعالة والمواد الوسيطة والمركزات والكيماويات وغيرها.
وأضافت أنه سيتم إنشائها في المنطقة الصناعية بالعين السخنة على مساحة 85 ألف متر مربع، مشيرة إلى أن الاستثمارات المقدرة للمشروع في المرحلة الأولى تبلغ 101 مليون دولار بالإضافة إلى 60 مليون دولار في المرحلة الثانية.
ومن المتوقع بدء المرحلة الأولى من الإنشاءات خلال العام الجاري والتي تستغرق مايقرب من 32 شهرًا.
وكانت كشفت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية“إيبيكو”، عن السير في إجراءات تأسيس الشركة العربية للخامات الدوائية برأسمال مبدئي 10 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة أن حصة العربية للخامات الدوائية تتوزع بين شركة أكديما بنسبة 60% وشركة إيبيكو 30%، وشركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار 10%.
ولفتت إلى أن توزيع تلك الحصص بشكل مؤقت حتى الانتهاء من تدقيق دراسات الجدوى النهائية لمشروع إنشاء الشركة الجديدة والاستقرار على حصص المساهمين النهائية، ثم رفع رأس المال في ضوء ما تسفر عنه التكلفة الاستثمارية النهائية للمشروع وفقًا لدراسة الجدوى.
وارتفعت أرباح شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية“إيبيكو”، بنسبة 54% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 644.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 417.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 3.68 مليار جنيه، مقابل 2.68 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
ويعد مصنع ((ايبيكو 3)) أول مصنع فى مصر لإنتاج الأدوية والبدائل الحيوية بشكل كامل، ويتم تصنيع وإنتاج المستحضرات والبدائل الحيوية بدءاً من الخلايا المعدلة وراثيا واستخدام تقنيات زراعة الأنسجة لحث الخلايا على إنتاج البروتينات المطلوبة، ثم تنقية البروتينات المنتجة للحصول على المادة الفعالة، بالمتابعة مع خطوات التحضير والتصنيع للمادة الفعالة، وصولاً إلى المستحضر الصيدلى النهائى.
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