باول يأمل تجنيب الاحتياطي الفيدرالي نيران انتخابات أمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) لا شك أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يفضّل ألا ينجرّ المصرف المركزي إلى معترك الحملات الانتخابية الرئاسية، التي يُرجّح أن تثير الجدل بشدة، لكنه يكتشف أن ذلك قد يكون أقرب للمحال.

في مقابلة نادرة مع برنامج“60 دقيقة” (60 Minutes) على قناة“سي بي إس” (CBS) عُرضت مطلع هذا الشهر، أصر باول أن الاحتياطي الفيدرالي لن يأخذ المعطيات السياسية في الاعتبار حين يحدد موعد خفض الفائدة مع انحسار التضخم. قال:“هذا الأمر لا يحضر في تفكيرنا”.

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لكن مثل هذه التأكيدات لم تثنِ الرئيس السابق دونالد ترمب عن اتهام باول بعكس ذلك تماماً. قال ترمب، الذي يرجح أن يكون المرشح الجمهوري للرئاسة، في مقابلة مع برنامج“صنداي مورنينغ فيوتشرز” (Sunday Morning Futures) عُرضت على قناة“فوكس بيزنس” (Fox Business) في اليوم نفسه:“أعتقد أنه (باول) منخرط سياسياً... أعتقد أنه سيفعل شيئاً ربما ليساعد الديمقراطيين، إذا خفّض أسعار الفائدة”.

إضافة لذلك، رغم أن باول أكد حسن نية الاحتياطي الفيدرالي بعدم الانتماء لأي من الحزبين، فقد انتهى به الحال، خلال المقابلة في برنامج“60 دقيقة”، بالتعليق على قضايا ستكون محل جدال ساخن في الحملة، مثل الهجرة، لكنه أحجم عن طرح توصيات معينة في ما يخص السياسات.

درب وعر

قالت دايان سونك، كبيرة الاقتصاديين في“كيه بي إم جي” (KPMG):“يؤكد هذا مدى خطورة الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي في عام تُعقد فيه الانتخابات... يصعب عليهم ألا يتعثّروا من دون قصد بألغام سياسية، رغم محاولتهم إتباع أفضل سياسة اقتصادية”.

كان ترمب مسؤولاً عن تعيين باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في فبراير 2018. ثم أمضى بقية العام تقريباً و2019 كله، في توبيخ باول لإبقائه أسعار الفائدة عند مستويات اعتبرها ترمب أعلى من اللازم. تذمّر ترمب في تغريدة في أغسطس من ذلك العام قائلاً:“المشكلة الوحيدة لدينا هي جيروم باول والاحتياطي الفيدرالي. إنه مثل لاعب الغولف الذي لا يستطيع دفع الكرة بدقة، وليس لديه الحس لذلك. سيكون هناك نمو كبير في الولايات المتحدة إذا اتخذ الخطوة الصحيحة، إذا خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، لكن لا تعوّلوا عليه”.

وذهب ترمب أبعد من ذلك، وبحث في مرحلة ما إمكانية إقصاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي من منصبه. قال ترمب لـ”فوكس بيزنس” في 4 فبراير، إنه لن يجدد تعيين باول إن انتُخب في نوفمبر.

امتنع الرئيس جو بايدن، الذي دعم بقاء باول في منصبه لفترة ثانية مدتها أربع سنوات في 2022، عن تقديم النصح للاحتياطي الفيدرالي في السياسات العامة، رغم أن بعض زملائه من الديمقراطيين كانوا أجرأ في ذلك.

الضغط على باول

كتب عدد من المشرعين الديمقراطيين البارزين، بمن فيهم رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ شيرود براون، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس والمرشحة الرئاسية السابقة إليزابيث وارن، على عدة خطابات موجهة إلى باول خلال يناير يحثونه فيها على خفض أسعار الفائدة.

في مقابلته ببرنامج“60 دقيقة”، قاوم باول الضغط من أجل تحوّل سريع نحو خفض تكلفة الاقتراض، رغم أن التضخم يتراجع بوتيرة متسارعة.

قال باول إن“خطر اتخاذ خطوة في وقت مبكر أكثر من اللازم يتمثل في احتمالية أن تكون المهمة لم تنته بعد، وأن يتضح بشكل ما أن القراءات الممتازة التي حصلنا عليها خلال الأشهر الستة الماضية لم تكن مؤشراً حقيقياً على اتجاه التضخم”.

لم يمثل ذلك مفاجأة لمتابعي الاحتياطي الفيدرالي. ففي نهاية المطاف، كان باول قد أوضح ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في آخر أيام يناير بعدما أبقى صناع السياسات أسعار الفائدة من دون تغيير لرابع مرة على التوالي.

لكن ما فاجأ بعض المحللين، كان استعداد باول للتعليق على بعض القضايا السياسية التي يرجّح أن تكون مشحونة جداً، ولا ترتبط مباشرةً بالسياسة النقدية.

تصريحات قوية

أشاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي بمزايا دعم الولايات المتحدة للديمقراطية على مستوى العالم وبالإطار الاقتصادي والأمني وراء ذلك. وصف باول ديون الحكومة الفيدرالية بأنها غير مستدامة على المدى الطويل، وحثّ المشرعين على تناول هذه القضية.

ورغم أنه قال إن سياسات الهجرة ليست مهمة الاحتياطي الفيدرالي، حاجج باول بأن المهاجرين استفادوا من الاقتصاد الأميركي بمرور الوقت.

كتبت سارة بايندر، الزميلة في“معهد بروكينغز” (Brookings Institution)، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي“إكس” (تويتر سابقاً):“لا أعتقد أنني رأيت باول قبلاً يصرّ بقوة على أن يظل الاحتياطي الفيدرالي في المسار الذي يسلكه، ثم يدلي بآراء قوية”.

حملة مختلفة

إلا أن باول التزم بالمبادئ العريضة، وتجنب الإدلاء بتوصيات محددة بشأن السياسات. إن الاحتياطي الفيدرالي معتاد على الضغط السياسي خلال العام الذي تُعقد فيه الانتخابات. في 2016، اتّهم ترمب، الذي كان آنذاك المرشح الرئاسي الجمهوري، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين مراراً بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لمساعدة هيلاري كلينتون على الوصول إلى البيت الأبيض رئيسةً.

لكن هناك بضعة أمور تميز الحملة المقبلة. فارتفاع التضخم بعد الجائحة، وزيادات الاحتياطي الفيدرالي الكبيرة لأسعار الفائدة لاحتوائه، يعني أن التفات الناخبين إلى باول والاحتياطي الفيدرالي ازاداد، وهم لا يعجبهم ما يرون.

في استطلاع رأي أجرته“غالاب” (Gallup) في ديسمبر، أعطى 43% فحسب من الأميركيين أداء باول تصنيفاً إيجابياً، بانخفاض من 53% في 2021، وهي آخر مرة طرحت فيها الشركة هذا السؤال.

توقيت حرج

تُعقد الانتخابات أيضاً في توقيت حرج على نحو خاص للاقتصاد وللاحتياطي الفيدرالي. قال باول في مؤتمره الصحفي إن الاحتياطي الفيدرالي يحاول أن يتحاشى خطرين متعاكسين، فإذا خفض المصرف المركزي أسعار الفائدة في وقت أبكر مما ينبغي، سيخاطر بأن يسمح للتضخم بأن يستقر عند مستويات أعلى بكثير من مستوى 2% المستهدف، وإذا تأخر في خفض أسعار الفائدة بأكثر مما ينبغي، فقد يدفع ذلك الولايات المتحدة نحو الركود.

قال مارك سبيندل، كبير مسؤولي الاستثمار في“بوتوماك ريفر كابيتال” (Potomac River Capital):“كان باول يسعى لاستباق موجة الحملة الرئاسية التي سيكون هو والاحتياطي الفيدرالي في مرمى نيرانها”.





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