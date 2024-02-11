إيبيكو تستهدف تحقيق 6.5 مليار جنيه إيرادات خلال العام الجاري

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد كيلاني رئيس مجلس إدارة شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية“إيبيكو”، إن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات بقمية 6.5 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وأضاف أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز 800 مليون جنيه خلال العام الجاري.

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وتجاوزت مبيعات شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية“إيبيكو” 5 مليارات جنيه خلال العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن عائدات التصدير بلغت العام الماضي نحو 54 مليون دولار، وهو ما يمثل حصة سوقية بلغت 26% من إجمالي صادرات مصر، وحوالي 30% من صادرات الأدوية المصرية إلى أفريقيا.

وأضافت إيبيكو، أنها حققت حجم إنتاج خلال العام الماضي بقيمة 5.6 مليار جنيه.

وعلى صعيد مشروع مصنع ايبيكو 3، ذكرت الشركة أنه تم تنفيذ نحو 95% من التركيبات والتجهيزات الخاصة بالمصنع خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنه جاري تركيب جميع خطوط الإنتاج والأجهزة حاليًا.

وأضافت أنه من المتوقع التشغيل التجريبي للمصنع في الربع الثاني من العام الجاري.

وأشارت إلى أنها ضخت خلال المدة من 2019 حتى 2023 استثمارات وصلت إلى 3.8 مليار جنيه.

وتستهدف إيبيكو ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز 800 مليون جنيه خلال العام الجاري.

انتهت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “إيبيكو”، من إجراءات تأسيس الشركة“العربية للخامات الصيدلية” كشركة مساهمة، بالتعاون مع شركة أكديما، وشركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار.

وأوضحت الشركة، أن رأس المال المدفوع للشركة الجديدة يبلغ 10 مليون جنيه.

وقالت إن الشركة الجديدة تهدف إلى تعميق وتوطين صناعة الأدوية وصناعة المواد الخام الفعالة وغير الفعالة والمواد الوسيطة والمركزات والكيماويات وغيرها.

وأضافت أنه سيتم إنشائها في المنطقة الصناعية بالعين السخنة على مساحة 85 ألف متر مربع، مشيرة إلى أن الاستثمارات المقدرة للمشروع في المرحلة الأولى تبلغ 101 مليون دولار بالإضافة إلى 60 مليون دولار في المرحلة الثانية.

ومن المتوقع بدء المرحلة الأولى من الإنشاءات خلال العام الجاري والتي تستغرق مايقرب من 32 شهرًا.

وكانت كشفت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية“إيبيكو”، عن السير في إجراءات تأسيس الشركة العربية للخامات الدوائية برأسمال مبدئي 10 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أن حصة العربية للخامات الدوائية تتوزع بين شركة أكديما بنسبة 60% وشركة إيبيكو 30%، وشركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار 10%.

ولفتت إلى أن توزيع تلك الحصص بشكل مؤقت حتى الانتهاء من تدقيق دراسات الجدوى النهائية لمشروع إنشاء الشركة الجديدة والاستقرار على حصص المساهمين النهائية، ثم رفع رأس المال في ضوء ما تسفر عنه التكلفة الاستثمارية النهائية للمشروع وفقًا لدراسة الجدوى.

وارتفعت أرباح شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية“إيبيكو”، بنسبة 54% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 644.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 417.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 3.68 مليار جنيه، مقابل 2.68 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

ويعد مصنع ((ايبيكو 3)) أول مصنع فى مصر لإنتاج الأدوية والبدائل الحيوية بشكل كامل، ويتم تصنيع وإنتاج المستحضرات والبدائل الحيوية بدءاً من الخلايا المعدلة وراثيا واستخدام تقنيات زراعة الأنسجة لحث الخلايا على إنتاج البروتينات المطلوبة، ثم تنقية البروتينات المنتجة للحصول على المادة الفعالة، بالمتابعة مع خطوات التحضير والتصنيع للمادة الفعالة، وصولاً إلى المستحضر الصيدلى النهائى.