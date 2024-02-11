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الدلتا للتأمين تربح 323.1 مليون جنيه في النصف الأول

2/11/2024 4:17:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “كابو” تدرس شراء ماكينات جديدة “المصريين للإسكان” تضاعف أرباحها السنوية 2.5 مرة لتصل 58 مليون جنيه الفيدرالي في نيويورك: ارتفاع ديون الأسر الأمريكية إلى 17.5 تريليون دولار نهاية 2023 ارتفعت أرباح شركة الدلتا للتأمين، بنسبة 38.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 323.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 233.5 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي. وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل 448.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات 297.9 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي. حققت شركة الدلتا للتأمين مليار جنيه بحصيلة أقساطها، خلال أول 7 أشهر من العام المالى الجارى 2023 ـ 2024. وقال حسام الحفناوى، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى للشركة، إنَّ خطة ((الدلتا للتأمين))، خلال العام المالى الجارى، تستهدف الوصول بإجمالى حصيلة الأقساط إلى 1.5 مليار جنيه. وأضاف ((الحفناوى))، فى حوار لـ((البورصة))، أن ((الدلتا للتأمين)) حققت نمواً بنسبة 40% بنتائج أعمالها، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بالنصف الأول من العام المالى الماضى، وفقاً للمؤشرات الأولية. وأوضح أن الزيادة الجديدة برأسمال الشركة المرخص به والمدفوع والتى أقرتها الجمعية العمومية للشركة مؤخراً تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للشركة والحفاظ على معدلات نموها المستهدفة خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن الاستجابة لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التأمين بزيادة رؤوس أموالها لمواجهة التحديات والمتطلبات الجديدة بالسوق. وأكد ((الحفناوى)) ضرورة سعى الشركات لزيادة رؤوس أموالها لاستيعاب الارتفاع المتزايد فى معدلات التضخم، وزيادة المبالغ التأمينية للأصول المؤمن عليها. ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للتأمين على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 400 مليون جنيه إلى 475 مليون جنيه. وتبلغ قيمة الزيادة 75 مليون جنيه، ويتم تمويلها من خلال أسهم مجانية مقسمة على 18.75 مليون سهم قيمة كل سهم 4 جنيهات. ورهن ((الحفناوى))، ضخ زيادات جديدة برأسمال الشركة، خلال الفترة المقبلة، بالنتائج المالية للشركة خلال العام المالى الحالى، ورؤية مجلس إدارة الشركة لتعزيز الملاءة المالية بصفة مستمرة. وارتفعت أرباح شركة الدلتا للتأمين بنسبة 61.5%، خلال العام المالى الماضى، لتصل 380.29 مليون جنيه، مقارنة بربح 235.4 مليون جنيه خلال العام المالى السابق عليه. كما زادت إيرادات الشركة خلال العام المالى الماضى لتصل 494 مليون جنيه، مقابل 289.6 مليون جنيه خلال العام السابق له. “الدلتا للتأمين” تربح 175.4 مليون جنيه خلال 9 أشهر وكشف ((الحفناوى)) عن ضم شركة ((سويس رى)) السويسرية لقائمة معيدى التأمين بالشركة، وذلك فى اتفاقيات إعادة التأمين للعام الحالى 2024. وقال إنه تم تجديد اتفاقيات العام الحالى بشروط وطاقات استيعابية أكبر من العام الماضى مع شركة ((بارتنر رى)) المعيد الليدر لاتفاقيات إعادة التأمين بالشركة. ووفقاً لـ((الحفناوى))، تضم قائمة معيدى التأمين لشركة الدلتا للتأمين، أكبر 3 شركات عالمية فى مجال إعادة التأمين تضم ((سكور رى)) إضافة إلى ((بارتنر رى)) و((سويس رى))، والتى لا يقل تصنيفها عن A من مؤسسات التصنيف الدولية. وأشار إلى أن زيادة الطاقة الاستيعابية للاتفاقيات تسهم فى تعزيز قدرة الشركة على المنافسة وقبول الأخطار التأمينية الكبرى. وأضاف أن وجود شركة إعادة تأمين محلية أصبح ضرورة وطنية فى ظل تشدد بعض معيدى التأمين فى تجديد اتفاقيات الإعادة عالمياً، وصعوبة توفير العملة الأجنبية اللازمة لسداد حصة معيدى التأمين. وأوضح أن هناك نحو 50% من أقساط السوق المصرى تخرج فى صورة أقساط إعادة تأمين صادر، ما يتسبب فى ضغوط على الشركات لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد حصة معيدى التأمين، كأحد مستوردى الخدمة التأمينية. ورهن ((الحفناوى))، نجاح شركة إعادة التأمين الوطنية بقوة رأسمالها وحصولها على تصنيف ائتمانى قوى يُمكّنها من قبول عمليات إعادة تأمين من الأسواق الخارجية تسهم فى توفير حصيلة دولارية للسوق المحلى. وطالب الشركات العاملة بالسوق بزيادة معدلات احتفاظها من الأقساط للحفاظ على العملة الأجنبية داخل السوق المصرى من خلال عمليات ما يعرف بـ((co insurance)). عمومية“الدلتا للتأمين” تُقر زيادة رأسمالها لـ475 مليون جنيه وقال إن خطة النمو بالشركة ترتكز على الإسراع نحو التحول الرقمى فى العمليات التشغيلية، معتبراً أن التحول الرقمى بشركات التأمين لم يعد ترفاً فى ظل التحديات التى تواجه صناعة التأمين محلياً وعالمياً خلال الفترة الحالية. وأضاف أن خطة الشركة تتضمن تنفيذ حزمة من الإجراءات، منها التحصيل الإلكترونى للأقساط، والتسويق الإلكترونى للمنتجات التى تطرحها ((الدلتا للتأمين)) بالسوق. وأوضح أن الشركة بصدد دراسة حزمة من المنتجات الجديدة بالتأمينات الفردية تستهدف شرائح معينة من المجتمع ضمن خطة الشركة للتوافق مع سياسة الدولة لتطبيق الشمول التأمينى عبر تطبيق ما يعرف بسياسة خلق الطلب التأمينى لاستقطاب شرائح جديدة، وزيادة الحصة السوقية للشركة بالسوق. وتابع ((الحفناوى)): ((تسعى الشركة لاستغلال الفرص المتاحة بالسوق فى ظل تزايد عدد السكان الذى يتجاوز 100 مليون نسمة، ما يعد فرصة كبيرة لطرح منتجات متنوعة لتلبية احتياجات الفئات المجتمعية المختلفة عبر ما يعرف تأمينياً بقاعدة الأعداد الكبيرة)). وأشار إلى أن الشركة تعتزم تنفيذ خطة تنشيط للفروع الجغرافية بهدف زيادة إنتاجيتها من خلال ميكنة عملياتها التشغيلية. وقال إن عدد الفروع الجغرافية للشركة 17 فرعاً موزعة على مناطق الجمهورية المختلفة. وأضاف أن شركة الدلتا للتأمين تعد الشركة الثانية فى السوق بعد ((مصر للتأمين)) فى الحصول على شهادة الأيزو 9002 لسنة 2015 للجودة فى جميع الفروع التأمينية، فضلاً عن كونها أول شركة فى السوق تحصل على شهادة الأيزو فى الاستدامة وبيئة العمل. وأوضح أن الشركة تسعى للمنافسة على جلب العمليات التأمينية فى فرع البترول والطاقة، وفقاً للسياسة الاكتتابية التى تقوم على جودة الخدمة التأمينية، والابتعاد عن المنافسة السعرية الضارة بالسوق. وشدد ((الحفناوى)) على دور الرقيب فى ضبط الممارسة السعرية فى السوق للقضاء على بعض الممارسات الضارة التى لا تتوافق مع التسعير الفنى للمخاطر التأمينية المختلفة. وأكد أهمية قيام العملاء بسرعة الاستجابة لتوجيهات الشركات بإعادة تقييم الأصول المملوكة لهم للتوافق مع قيمتها الحقيقية؛ تجنباً لمواجهة تطبيق شرط النسبية، وللحفاظ على قيمة الممتلكات الخاصة بهم.

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