الدلتا للتأمين تربح 323.1 مليون جنيه في النصف الأول

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“كابو” تدرس شراء ماكينات جديدة “المصريين للإسكان” تضاعف أرباحها السنوية 2.5 مرة لتصل 58 مليون جنيه الفيدرالي في نيويورك: ارتفاع ديون الأسر الأمريكية إلى 17.5 تريليون دولار نهاية 2023 ارتفعت أرباح شركة الدلتا للتأمين، بنسبة 38.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 323.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 233.5 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل 448.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات 297.9 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.
حققت شركة الدلتا للتأمين مليار جنيه بحصيلة أقساطها، خلال أول 7 أشهر من العام المالى الجارى 2023 ـ 2024.
وقال حسام الحفناوى، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى للشركة، إنَّ خطة ((الدلتا للتأمين))، خلال العام المالى الجارى، تستهدف الوصول بإجمالى حصيلة الأقساط إلى 1.5 مليار جنيه.
وأضاف ((الحفناوى))، فى حوار لـ((البورصة))، أن ((الدلتا للتأمين)) حققت نمواً بنسبة 40% بنتائج أعمالها، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بالنصف الأول من العام المالى الماضى، وفقاً للمؤشرات الأولية.
وأوضح أن الزيادة الجديدة برأسمال الشركة المرخص به والمدفوع والتى أقرتها الجمعية العمومية للشركة مؤخراً تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للشركة والحفاظ على معدلات نموها المستهدفة خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن الاستجابة لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التأمين بزيادة رؤوس أموالها لمواجهة التحديات والمتطلبات الجديدة بالسوق.
وأكد ((الحفناوى)) ضرورة سعى الشركات لزيادة رؤوس أموالها لاستيعاب الارتفاع المتزايد فى معدلات التضخم، وزيادة المبالغ التأمينية للأصول المؤمن عليها.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للتأمين على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 400 مليون جنيه إلى 475 مليون جنيه.
وتبلغ قيمة الزيادة 75 مليون جنيه، ويتم تمويلها من خلال أسهم مجانية مقسمة على 18.75 مليون سهم قيمة كل سهم 4 جنيهات.
ورهن ((الحفناوى))، ضخ زيادات جديدة برأسمال الشركة، خلال الفترة المقبلة، بالنتائج المالية للشركة خلال العام المالى الحالى، ورؤية مجلس إدارة الشركة لتعزيز الملاءة المالية بصفة مستمرة.
وارتفعت أرباح شركة الدلتا للتأمين بنسبة 61.5%، خلال العام المالى الماضى، لتصل 380.29 مليون جنيه، مقارنة بربح 235.4 مليون جنيه خلال العام المالى السابق عليه.
كما زادت إيرادات الشركة خلال العام المالى الماضى لتصل 494 مليون جنيه، مقابل 289.6 مليون جنيه خلال العام السابق له. “الدلتا للتأمين” تربح 175.4 مليون جنيه خلال 9 أشهر
وكشف ((الحفناوى)) عن ضم شركة ((سويس رى)) السويسرية لقائمة معيدى التأمين بالشركة، وذلك فى اتفاقيات إعادة التأمين للعام الحالى 2024.
وقال إنه تم تجديد اتفاقيات العام الحالى بشروط وطاقات استيعابية أكبر من العام الماضى مع شركة ((بارتنر رى)) المعيد الليدر لاتفاقيات إعادة التأمين بالشركة.
ووفقاً لـ((الحفناوى))، تضم قائمة معيدى التأمين لشركة الدلتا للتأمين، أكبر 3 شركات عالمية فى مجال إعادة التأمين تضم ((سكور رى)) إضافة إلى ((بارتنر رى)) و((سويس رى))، والتى لا يقل تصنيفها عن A من مؤسسات التصنيف الدولية.
وأشار إلى أن زيادة الطاقة الاستيعابية للاتفاقيات تسهم فى تعزيز قدرة الشركة على المنافسة وقبول الأخطار التأمينية الكبرى.
وأضاف أن وجود شركة إعادة تأمين محلية أصبح ضرورة وطنية فى ظل تشدد بعض معيدى التأمين فى تجديد اتفاقيات الإعادة عالمياً، وصعوبة توفير العملة الأجنبية اللازمة لسداد حصة معيدى التأمين.
وأوضح أن هناك نحو 50% من أقساط السوق المصرى تخرج فى صورة أقساط إعادة تأمين صادر، ما يتسبب فى ضغوط على الشركات لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد حصة معيدى التأمين، كأحد مستوردى الخدمة التأمينية.
ورهن ((الحفناوى))، نجاح شركة إعادة التأمين الوطنية بقوة رأسمالها وحصولها على تصنيف ائتمانى قوى يُمكّنها من قبول عمليات إعادة تأمين من الأسواق الخارجية تسهم فى توفير حصيلة دولارية للسوق المحلى.
وطالب الشركات العاملة بالسوق بزيادة معدلات احتفاظها من الأقساط للحفاظ على العملة الأجنبية داخل السوق المصرى من خلال عمليات ما يعرف بـ((co insurance)). عمومية“الدلتا للتأمين” تُقر زيادة رأسمالها لـ475 مليون جنيه
وقال إن خطة النمو بالشركة ترتكز على الإسراع نحو التحول الرقمى فى العمليات التشغيلية، معتبراً أن التحول الرقمى بشركات التأمين لم يعد ترفاً فى ظل التحديات التى تواجه صناعة التأمين محلياً وعالمياً خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن خطة الشركة تتضمن تنفيذ حزمة من الإجراءات، منها التحصيل الإلكترونى للأقساط، والتسويق الإلكترونى للمنتجات التى تطرحها ((الدلتا للتأمين)) بالسوق.
وأوضح أن الشركة بصدد دراسة حزمة من المنتجات الجديدة بالتأمينات الفردية تستهدف شرائح معينة من المجتمع ضمن خطة الشركة للتوافق مع سياسة الدولة لتطبيق الشمول التأمينى عبر تطبيق ما يعرف بسياسة خلق الطلب التأمينى لاستقطاب شرائح جديدة، وزيادة الحصة السوقية للشركة بالسوق.
وتابع ((الحفناوى)): ((تسعى الشركة لاستغلال الفرص المتاحة بالسوق فى ظل تزايد عدد السكان الذى يتجاوز 100 مليون نسمة، ما يعد فرصة كبيرة لطرح منتجات متنوعة لتلبية احتياجات الفئات المجتمعية المختلفة عبر ما يعرف تأمينياً بقاعدة الأعداد الكبيرة)).
وأشار إلى أن الشركة تعتزم تنفيذ خطة تنشيط للفروع الجغرافية بهدف زيادة إنتاجيتها من خلال ميكنة عملياتها التشغيلية.
وقال إن عدد الفروع الجغرافية للشركة 17 فرعاً موزعة على مناطق الجمهورية المختلفة.
وأضاف أن شركة الدلتا للتأمين تعد الشركة الثانية فى السوق بعد ((مصر للتأمين)) فى الحصول على شهادة الأيزو 9002 لسنة 2015 للجودة فى جميع الفروع التأمينية، فضلاً عن كونها أول شركة فى السوق تحصل على شهادة الأيزو فى الاستدامة وبيئة العمل.
وأوضح أن الشركة تسعى للمنافسة على جلب العمليات التأمينية فى فرع البترول والطاقة، وفقاً للسياسة الاكتتابية التى تقوم على جودة الخدمة التأمينية، والابتعاد عن المنافسة السعرية الضارة بالسوق.
وشدد ((الحفناوى)) على دور الرقيب فى ضبط الممارسة السعرية فى السوق للقضاء على بعض الممارسات الضارة التى لا تتوافق مع التسعير الفنى للمخاطر التأمينية المختلفة.
وأكد أهمية قيام العملاء بسرعة الاستجابة لتوجيهات الشركات بإعادة تقييم الأصول المملوكة لهم للتوافق مع قيمتها الحقيقية؛ تجنباً لمواجهة تطبيق شرط النسبية، وللحفاظ على قيمة الممتلكات الخاصة بهم.
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