سجون الاحتلال تستحضر“عصور الظلام” وما خفي أظلم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- يسلط حقوقيان الضوء على الذرائع "الإسرائيلية"، الواهية لاعتقال الفلسطينيين والمعاناة التي يكابدها الأسرى في السجون الإسرائيلية، من تعذيب وتجويع وحتى التحرش جنسي.

وبيّن كل من مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منظومة“هيومن رايتس ووتش”، أحمد بن شمسي، ومتحدثة“مركز فلسطين لدراسات الأسرى”، أمينة الطويل، حجم الانتهاكات بحق الأسرى في السجون "الإسرائيلية"، والقوانين التي سنتها السلطات الإسرائيلية لتبرير اعتقال أي فلسطيني تريد.

أشار بن شمسي، إلى ارتكاب ،إسرائيل" العديد من جرائم الحرب، وانتهاك القانون الدولي، في العدوان الذي شنته في 7 أكتوبر/تشرين الأول على قطاع غزة، ومن بين هذه الانتهاكات اعتقال الفلسطينيين بأعداد كبيرة في سجونها.

الاعتقال الإداري

لم يقتصر الاعتقال على الفلسطينيين في غزة، بل شمل أيضا الضفة الغربية، ومدينة القدس، ووضعهم في السجون بموجب قانون ما يسمى بـ“الاعتقال الإداري”، وقانون“المقاتل غير الشرعي”.

بحسب بن شمسي:“حتى نهاية عام 2023، كان هناك 3 آلاف و291 فلسطينيا، من الضفة الغربية والقدس في سجون الاحتلال الاسرائيلي معتقلين إداريا. وهناك 661 معتقلا فلسطينيا، تحت“قانون المقاتل غير الشرعي”، الذي يسمح بالاعتقال دون تقديم أي وثيقة لمدة 45 يومًا، ورفض مقابلة أو توكيل محام لمدة 6 أشهر”.

وأكد الحقوقي المغربي، أن الاعتقال تحت هذين القانونين يتم بناء على معلومات سرية دون توجيه أي تهمة للمعتقلين أو إخضاعهم للمحاكمة.

ويقدر بن شمسي، عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر، بالآلاف وأن كافة الاعتقالات تنتهك القوانين الدولية.

وأشار

إلى أنه تم“تسجيل حالات تعذيب وضرب وتجويع كثيرة في سجون الرجال كسجن النقب، وتعرية النساء والتحرش الجنسي بسجن الشارون للنساء”.

وفيما يتعلق بسجن“الشارون”، الذي تحتجز فيه النساء، قال بن شمسي:“هذا السجن يتم تفتيش النساء فيه وهن عراة بطريقة مهينة، والعديد من السجينات ذكرن أن أماكن النوم ليست ملائمة ونوعية وكمية الطعام غير كافية”.مشيرا الى أن سجن النقب أحد أسوأ مراكز الاعتقال للرجال.

وقال:“سجن النقب بالأساس سجن صحراوي ومعظمه من الخيام، ولدى“إسرائيل”، وحدة خاصة تنفذ مداهمات وحشية على الزنازين وفي 2019 توفي أحد السجناء في هذه المداهمات”.

وأوضح بن شمسي، أنه“تم كتابة تقارير دولية بخصوص الممارسات اللاإنسانية في السجون الإسرائيلية، وتم عرض هذه التقارير على النيابة العامة الإسرائيلية”.

واقتبس ما ورد في تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة :”أمور سيئة للغاية تحدث في السجون الإسرائيلية”.

وذكر أنّ محامين جمعوا شهادات الأسرى والضحايا وأرسلوها إلى النائب العام“الاسرائيلي”.

وتفيد شهادات الأسرى، بتعرضهم للضرب والإهانة الجنسية وأيضا تلقيهم لتهديدات لمنعهم من تقديم أي شكوى بالانتهاكات التي يتعرضون لها.

"ما يحدث في السجون الإسرائيلية أفعال شيطانية"

أمينة الطويل، المتحدثة باسم“مركز فلسطين لدراسات الأسرى” قالت إن :”ثمة فلسطينيون فقدوا حياتهم نتيجة الضرب المبرح في سجون الاحتلال، والأسرى يقيدون عراة ويتعرضون للضرب المبرح حتى الموت في وضعية جلوس معينة”.

ووصفت الطويل، ممارسات التعذيب“الإسرائيلية”، بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون بأنها“أفعال شيطانية”.

وقالت“نحن لا نتحدث فقط عن عدد المعتقلين الفلسطينيين، بل أيضاً عن الممارسات التي تمت منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم، مثل الضرب المبرح، والعقاب، والمضايقات، والتهديد بالاغتصاب، والتصوير العاري تماماً، وانتهاك الخصوصية الشخصية”.

وتابعت:“يعاني بعض السجناء من كسور في الجمجمة أو الفكين أو الصدر أو الظهر أو العمود الفقري، ثمة سجناء قطعت آذانهم أو فقدوا الرؤية بسبب إطفاء الجنود الإسرائيليين أعقاب سجائر في عيونهم”.

واستنكرت الطويل“صمت المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان تجاه المعتقلين الفلسطينيين”.

وقالت:“هذه وصمة عار على الإنسانية، وكل المؤسسات المدعية للإنسانية وتتشدق بحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأسرى”.

وتساءلت الناشطة الفلسطينية :“لماذا تطلقون على أنفسكم مؤسسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية؟، إذا لم تتحرك هذه المؤسسات لإنقاذ الفلسطينيين والأسر الفلسطينية وشعب قطاع غزة، فذلك يعني أنها وصمة عار على الإنسانية”.

وأشارت الطويل إلى أن“أسرى فلسطينيين تجنبوا الحديث إلى الصحافة بعد إطلاق سراحهم بسبب الضغوط الإسرائيلية، وأضافت أنه في حال ظهورهم على وسائل الإعلام قد يعرضهم ذلك للعقاب تحت أي ذريعة”.

وختمت الطويل بالقول:“لا يمكن للمرء أن يصدق ما يحدث في قطاع غزة. العقل البشري لا يتحمل هذه الفظائع. يستحق الفلسطينيون العيش بكرامة وإنسانية. الفلسطينيون يبذلون قصارى جهدهم من أجل البقاء”.

وحتى 8 فبراير/ شباط الحالي، تجاوز عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، 9000 أسير منهم 4384 معتقلا إداريا، فيما كان الرقم قبل 7 أكتوبر يفوق 5250، والمعتقلين الإداريين نحو 1320، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).