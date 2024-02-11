الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/ PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هشام فواز علي صلاح (30 عاماً) بعد مداهمة منزله في بلدة الخضر جنوبا.
واقتحمت قوات الاحتلال منطقة العساكرة شرق بيت لحم، وداهمت وفتشت منزل المواطن سليم طه عساكرة، كما اقتحمت بلدة العبيدية، وبلدة تقوع جنوب شرق، كما تواجدت على مدخل بلدة بيت فجار جنوبا.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن صالح طافش حلايقة، واستولى على مركبته، عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.
وفي البيرة،اعتقل الطالب في جامعة بيرزيت أحمد أبو معروف عقب مداهمة منزل ذويه.
وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال محمد داوود سعد فهيدات، وأسامة يوسف حسن فهيدات، وأحمد محمود سعد فهيدات، من قرية الديوك التحتا، وذلك لدى مروهم على حاجز عسكري عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا.
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