الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/ PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هشام فواز علي صلاح (30 عاماً) بعد مداهمة منزله في بلدة الخضر جنوبا.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة العساكرة شرق بيت لحم، وداهمت وفتشت منزل المواطن سليم طه عساكرة، كما اقتحمت بلدة العبيدية، وبلدة تقوع جنوب شرق، كما تواجدت على مدخل بلدة بيت فجار جنوبا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن صالح طافش حلايقة، واستولى على مركبته، عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وفي البيرة،اعتقل الطالب في جامعة بيرزيت أحمد أبو معروف عقب مداهمة منزل ذويه.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال محمد داوود سعد فهيدات، وأسامة يوسف حسن فهيدات، وأحمد محمود سعد فهيدات، من قرية الديوك التحتا، وذلك لدى مروهم على حاجز عسكري عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا.



