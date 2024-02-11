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الخارجية: جريمة إعدام الطفلة هند وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر تلزم الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

2/11/2024 4:15:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن جريمة إعدام الطفلة هند رجب (6 سنوات)، وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر في قطاع غزة، يلزم المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها، وإصدار مذكرات جلب وتحقيق بحق الجناة ومحاكمة مجرمي الحرب“الاسرائيليين”.

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأحد،“أن هذه الجريمة تعتبر مثالا حيا وواضحا يعبر عن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين عامة والأطفال منهم بشكل خاص، إذ بلغ عدد الشهداء الاطفال وفقا لوزارة الصحة أكثر من 12 ألفا”.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة المركبة وواضحة المعالم والموثقة تدق ناقوس الخطر الشديد إزاء حياة عشرات الآلاف من المفقودين في قطاع غزة، خاصة في ظل سيطرة العقلية الانتقامية على قرارات وتصرفات جيش الاحتلال في عموم قطاع غزة.

وطالبت بتشكيل فريق تحقيق أممي لمباشرة عمله فورا، وبشكل ميداني لتوثيق مجازر وجرائم الاحتلال وتقصي الحقائق بشأن حياة المعتقلين والمفقودين.

وأكدت الوزارة، أنه لا يجب التعامل مع شهداء شعبنا بمن فيهم الأطفال بأنهم أرقام، بل هم قصة حياة مواطنين يعيشون في أرض وطنهم أقدمت قوات الاحتلال على سرقتها وتدمير أسر بأكملها وشطبها من السجل السكاني، حكاية آلاف الأطفال الذين أصبحوا مشردين بلا أب أو أم أو معيل جراء همجية الاحتلال واستخفافه بمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي والتزامات القوة القائمة بالاحتلال.

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