الأوقاف: الأربعاء المقبل تجرى قرعة الحج للمحافظات الشمالية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/ PNN- أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري أن وزارته أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء القرعة إلكترونيا، لاختيار الحجاج لموسم 1445هـ-2024 للمحافظات الشمالية حيث سيتم إجراء القرعة يوم الأربعاء المقبل الموافق 14/2/2024، في مقر الوزارة بالبيرة.

وأوضح البكري في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، أن القرعة ستُجرى على جميع التجمعات السكانية باستثناء مدينتي القدس والخليل، وأن عدد التجمعات السكانية المستهدفة للقرعة يبلغ أكثر من 500 تجمع سكاني موزعة على كافة المحافظات الشمالية .

وأشار إلى أنه بخصوص مدينتي القدس والخليل فإنه سيتم اختيار الأسماء حسب التسلسل الرقمي وفق القرعة التي أجريت سابقا بما يتناسب والحصة المقررة

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ولفت البكري إلى أن الوزارة قد بدأت هذا العام العمل بموسم الحج مبكرا بناء على ترتيبات وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، إذ قامت الفرق المختصة بالوزارة بإتمام كافة الترتيبات الخاصة بالموسم بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية وإنهاء جميع الترتيبات الضرورية للحجاج منذ لحظة خروجهم وحتى عودتهم

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وأكد، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لموسم الحج من خلال حرصها المستمر على تقديم الخدمة الفضلى لكي يؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم بكل يسر وسهولة.

بدوره قال مدير عام الحج والعمرة محمود حمد، إنه تم إدخال كافة بيانات الراغبين بأداء الفريضة على الحاسوب وفق نظام محوسب يشمل كافة محافظات الوطن، ويغطي كل التجمعات السكانية، وفقا لعدد سكان كل تجمع ومحافظة.

وبلغ عدد الذين سجلوا للحج من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال زيارة مديريات وزارة الأوقاف أكثر من 22 ألف مواطن من كافة محافظات الوطن .



