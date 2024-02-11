لماذا يتخلى السويسريون والسويسريات عن الدين؟

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MENAFN - Swissinfo) 日本語 (ja) スイスで宗教の信仰離れが進む理由Español (es) ¿Por qué Suiza deja de creer en las religiones?English (en) Why Switzerland is losing its religion (الأصلي)

وكشف مسح ديني مؤخرا أن هناك المزيد من الأشخاص، من الرجال والنساء، الذين واللواتي يقولون.ن إنهم.ن لا ينتمون.ين إلى أي طائفة دينية، وأصبح هؤلاء يشكلون.ن المجموعة الكبرى من السكان بنسبة بلغت 34% مقابل 32% يقولون.ن إنهم.هن ينتمون.ين إلى الكنيسة الكاثوليكية.

وبالعودة إلى عام 1970، نجد أن الجميع تقريبا كانوا ينتمون إما إلى الكنيسة الكاثوليكية أو الكنيسة البروتستانتية الإصلاحية، بنسب متساوية تقريبا. أما الآن، فقد باتت مجموعة غير المنضويين.ات تحت طائفة دينية" تتصدّر المشهد.

+ هجر الكنائس.. لم يعد الله جبّارا في سويسرا

فما هي أسباب هذه الظاهرة؟ وهل يمكن القيام بأي شيء لإيقاف هذا النزيف؟

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في البلدان الغربية على وجه الخصوص، تتحدى الأدلة العلمية باستمرار المعتقدات الدينية عميقة الجذور، بينما تتنافس خطب المنابر الدينية مع الثقافة الشعبية والانشغالات العلمانية على جذب اهتمام الناس.

صعوبة في التأقلم

أظهر استطلاع الأديان لعام 2022، الذي أنجزه المكتب الفدرالي للإحصاء أن الشبان، من الفتيان والفتيات، في المناطق الحضرية هم الفئة الأكثر ميلا لمغادرة الأديان الممثلة ضمن هيئات منظمة.

وأوضح أورس فينتر-فاندلر، مدير المشروع العلمي في المعهد السويسري لعلم الاجتماع الرعوي في حديث إلى سويس إنفو ( SWI swissinfo) أن "المبادئ المسيحية الرئيسية لا تتغيّر، ولكن هناك حاجة مستمرّة إلى تكييف للوصول إلى الجمهور في مجتمع متغيّر".

وتواجه الكنيسة الكاثوليكية تحديا مباشرا، وأكثر جدية لمصداقيتها بين الناس في سويسرا.

فبعد سنوات من الإنكار، كشف تقرير مستقل في العام الماضي عن ارتكاب أكثر من 1000 حالة اعتداء جنسي داخل هيئات الكنيسة الكاثوليكية ، يعود تاريخها إلى عام 1950.

وسرّعت هذه الاكتشافات الخطيرة من حركة مغادرة أتباع الكاثوليكية، نساءً ورجالا، وهو نزيف قائم بالفعل حتى قبل ذلك. وطبقا لمعهد بول شيرر للبحوث، غادر الكنيسة الكاثوليكية 34561 شخصا في عام 2022 فقط.

كذلك غادر الكنيسة البروتستانتية الإصلاحية نفس العدد تقريبا ( 30102 شخصا)، في العام نفسه. كما يُعتقد أن عدد المغادرين.ات للكنيسة الكاثوليكية قد ارتفع في الأشهر الأخيرة، لكن الأرقام ليست معلومة بدقة حتى الآن.

هجران الكاثوليكية

وأوضح أورس بروسي، أمين عام المؤتمر المركزي الكاثوليكي بسويسرا أنه "مع بلوغ نسب المغادرين.ات الذروة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، من المنتظر جدا أن يحقق عام 2023 رقما قياسيا على هذا المستوى. ولكننا واثقون من أن الاتجاه سيعود إلى الاستقرار مرة أخرى في عام 2024".

ولكن من المؤكد أن يستمر عدد اتباع الكنيسة الكاثوليكية في التراجع حتى لو تباطأت حركة المغادرين.ات المستائين والمستاءات خلال هذا العام.

ويقول بروسي: "في الوقت الحالي، يبدو أن عكس اتجاه العلمنة أمر مستحيل. لذلك نحن بصدد الاستعداد لأن يصبح عددنا أقلّ، وأن نفقد في المستقبل أعضاءً، من الرجال والنساء، وتمويلاً، وموظفين.ات، ومبانٍ كنسية".

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أما استعادة ثقة الأتباع، فستكون مهمّة صعبة وطويلة المدى، وفقا لأورس فينتر- فاندلر.

واستمر فاندلر في القول "فلا يمكن للكنيسة أن تكتفي بوضع ملصق في وسط المدينة تخاطب فيه المارين والمارات: "ثقوا.ن بنا". وبالنسبة له "يمكن" استعادة الثقة فقط من خلال عدد من الخطوات الصغيرة والملموسة، تظهر الكنيسة من خلالها أنها تهتم بمصلحة السكان فعلا".

اما الأديان الأخرى فتظل أقليات محدودة، وإن كانت تشهد نموا. فقد زادت نسبة المسلمين.ات من 3.6% في عام 2000 إلى 5.9% في عام 2022. وفي نفس الوقت ارتفعت نسبة اتباع الديانة اليهودية، رجالا ونساءً، من 0.7% إلى 1.3%.

قوة عليا

هذا يعني أن معظم الأشخاص الذين يغادرون الكنائس المسيحية، يتم تصنيفهم.ن ضمن فئة "اللادينيين.ات" في المسح السويسري الفدرالي. ومع، ذلك بينما يترك المزيد من الناس الأديان الكنسية، إلا أن الكثيرين.ات لا يغادروا.ن دائرة الأديان في حد ذاتها.

وتشير بيانات المكتب الفدرالي للإحصاء إلى أن "ثلث الأشخاص الذين هم.هن مصنفون.ات ضمن فئة "غير المنتمين.ات لأديان منظمة" يعتبرون ويعتبرن أنفسهم.هن روحانيين.ات بشكل أو بآخر". ثم يضيف نفس المصدر: "يلعب الدين أو الروحانيات دورا مهما أو مهما إلى حد ما في بعض الحالات، حتى بالنسبة للأشخاص الذين واللواتي ليس لديهم.هن انتماء إلى ديانة منظمة، على سبيل المثال، عندما تواجههم.هن مصاعب في الحياة (28%)، أو في حالات المرض أيضا (22%).

ويقول حوالي 30% منهم.هن إنهم.هنلا يؤمنون.ن بوجود إله أو أكثر، ولكنهم.هن يؤمنون.ن بوجود قوة عليا.

لكن العبادة الفردية، بحسب فاندلر، لا تعادل العبادة الجماعية، ولا يمكن أن تحل محل الديانة المنظمة.

ويقول مدير المشروع العلمي في المعهد السويسري لعلم الاجتماع الرعوي: "ليس هناك عيب في أن يمارس الأفراد إيمانهم.هن خارج إطار الديانات المنظمة. ولكن في نهاية المطاف، الإنسان مدني بطبعه. ونحتاج إلى رفقة الآخرين، وإلى المجتمع والهيئات القائمة".

ويختم قائلا: "تقدم الكنيسة العديد من الخدمات للمجتمع، مثل زيارة المستشفيات، والتعليم، والإرشاد الروحي، والمساعدة النفسية في حالات الحزن، ومساعدة اللاجئين.ات والمشردين.ات. سيكون من المرهق لأي فرد التفكير في كل هذه الأمور دفعة واحدة."

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