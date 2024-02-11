المعايطة: ما يجري في رفح أخطر من صفقة القرن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المحلل السياسي ووزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، إنه لا بد من التذكير أن إسرائيل عند بدء العدوان على غزة أوضحت أن لديها مشروع سياسي، وهو تغيير شكل غزة الجغرافي والإنساني، وتهجير عدد كبير من الغزيين إلى مصر.وبيّن المعايطة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأحد، أنه بعد 7 أكتوبر، دخلت قوات الاحتلال مناطق مختلفة في غزة، وانتقلت في مختلف المناطق، ما أدى إلى انتقال السكان من منطقة إلى أخرى حتى وصلوا بنهاية المطاف إلى رفح، وهي آخر نقطة، وهو ما يسعى إليه رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو للضغط على مصر بفتح المعبر وإدخال الغزيين، وبالتالي تفريغ غزة من السكان، حسب مخططاته السياسية.وبيّن أنه بالرغم من تهديد المصريين بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل، إلا أن نتنياهو حصل على الضوء الأخضر الأمريكي لعملية رفح البرية، وأن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أن مصر تُغلق المعبر وتمنع مرور المساعدات لم يكن عشوائياً، وإنما يأتي في إطار الضغط على مصر ووضعها في خانة الاتهام، لأن العمليات العدوانية البرية في رفح عندما تحدث سيكون هناك ضغط عالمي على مصر لفتح المعبر، وتهجير جزء من سكان غزة إلى خارج أرضهم، وهو ما يسعى إليه مشروع نتنياهو السياسي .وقال المعايطة، إن الجميع سيلوم مصر على أنها لا تُقدم المساعدة للغزيين وسوف يتم تصويرها على أنها من تعتدي وليس إسرائيل، طارحاً مثال ما حصل في ملف مخيم الركبان بسوريا، والضغط الذي حصل على الأردن لإدخال النازحين إلى المملكة، لكن لولا الموقف الأردني الصلب والحل الإنساني لأصبح الأردن متهم، منوهاً أن هذا السيناريو يتكرر الآن في رفح للضغط على مصر من أجل ادخال الغزيين وتهجيرهم، وهو ما يسعى إليه نتنياهو بمشروعه السياسي من الحرب.



وأكد، أن نتنياهو يمتلك الدعم السياسي من أغلب الدول التي دعمته بعد 7 أكتوبر، لأن تهجير الغزيين إلى خارج القطاع لا يُخلّص نتنياهو فقط من عدد ونسبة السكان، بل يخلصه من عدد من أعضاء حماس المدنيين.

وقال المعايطة، إننا مقبلون على مرحلة صعبة وخطيرة، مؤكداً أن نتنياهو لم يكن يقبل بصفقة التبادل، وسوف يذهب إلى الخطوة القادمة وسيقوم حلفاء إسرائيل بتحويل الضغط السياسي على مصر.

وأكد أن ذلك يتضح من الدعم الذي يحظى به نتنياهو داخلياً، حيث فشل مشروع إسقاط الثقة داخل الكنيست بعد أن عارض نتنياهو ١٨ عضواً فقط من أصل ١٢٨، مبيناً أن نتنياهو لديه مشروعه السياسي أهم من كل شيء، كما أنه يحظى بالتفاف من المجتمع الإسرائيلي الذي يريد بكل الأشكال أن لا يتكرر ما حدث في أكتوبر.

وبيّن المعايطة، أن المظاهرات التي تخرج من أهالي الأسرى يتعاطى معها نتنياهو، ويقول إنه يسعى للإفراج عن الأسرى، إلا أنه لا يقبل بالشروط والمضامين، ويتجاوز الضغط الشكلي الأمريكي الخاص بالإطار الإنساني، لأن الإدارة الأمريكية تتبنى مشروع إسرائيل السياسي الخاص بغزة .

وأضاف أن ما يجري اليوم في رفح هو مُحصلة لكل أيام الحرب، وهو دفع الغزيين إلى الانتقال للحدود، قائلاً:"إنها مرحلة أخطر من صفقة القرن التي جاء بها ترامب".

وأوضح المعايطة، أن هناك التفاف من المجتمع الإسرائيلي حول جيش الاحتلال، حتى لا يعاد ما حدث في 7 أكتوبر، وهناك تصوير على أن ما يجري من عمليات إسرائيلية تضمن أمن إسرائيلي، وحتى التشويش الحاصل من المعارضة على نتنياهو لا تؤثر على مستقبل حكومته.

وبشأن انسحاب بعض الألوية من القطاع، قال المعايطة إنها لم يؤثر على زخم العمليات، موضحاً أن جيش الاحتلال يستدعي الالوية المُتخصصة، وقام بتسريح بعض الجنود لإدامة العجلة الاقتصادية لإسرائيل، وأن كل ما يقوم به الجيش من انسحاب أو تبديل في الالوية أو جنود الاحتياط هو ضمن تكتيك عسكري.

وأكد أن رفح ستكون صعبة على نتنياهو، إلا أن مشروعه لن يكتمل الا بتنفيذ العمليات فيها، وهو يعرف أن الضغط الأكبر على مصر يخفف من الضغط عليه.

وختم المعايطة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تفهم مبدأ أن تُخيّر الغزيين في اللاخيار، إما البقاء تحت القصف في رفح داخل غزة، أو التهجير الطوعي لداخل سيناء.