الصوامع: السعات التخزينية تفوق 400 ألف طن في العقبة والجويدة والرصيفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، المهندس عماد الطراونة، أن الشركة حققت نهضة كبيرة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، من حيث زيادة السعات التخزينية، بواقع 400 ألف طن، في صوامع العقبة والجويدة والرصيفة.



وقال الطراونة إن مشاريع التوسعة تأتي في إطار توجيهات جلالته بضرورة بناء القدرات الوطنية بتعزيز منظومة الأمن الغذائي، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية الاستراتيجية، خاصة مادة القمح، إذ يعد مشروع التوسعة من أهم المشاريع الاستراتيجية في المملكة لاستكمال وبناء منظومة الصوامع لتعزيز الطاقة التخزينية التي تمتلكها الشركة.



وأضاف إن المؤسسة عززت تنافسيتها في تأجير المستودعات الجافة والمبردة وبأسعار منخفضة لتخزين المواد الغذائية الأساسية والمساهمة مع كل الشركاء لتكون رافداً اساسياً للسوق الأردنية، ورافدا للخزينة.



وأشار إلى أن الصوامع الجديدة تم إنشاؤها في ميناء العقبة ورصيف تفريغ البواخر اللذين يعدان من أفضل موانئ الحبوب في الشرق الأوسط، من خلال سرعة التفريغ، حيث تصل الطاقة لتفريغ الحبوب إلى 15 ألف طن في اليوم، ارتفاعاً من 5 آلاف طن.



ولفت إلى زيادة السعات التخزينية في صوامع الشمال لتصل إلى 100 ألف طن، ومشاريع توسعة في الصوامع الجنوبية والمستودعات، انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية.