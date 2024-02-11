الأونروا: لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الناس أقصى جنوب غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المتحدثة باسم الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) تمارا الرفاعي إن "الخطر الآن يلوح في الأفق" في ظل مخاطر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يتكدس النازحون حاليا.



وأوضحت الرفاعي أنه لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الناس أقصى جنوب القطاع، وأكدت أن شن عملية على رفح يعني قتل المزيد من الأشخاص.



من جانب آخر، أكدت المتحدثة باسم الأونروا أن وكالتها لم تتسلم حتى الآن أي أدلة أو إثباتات على اتهامات وجهتها إسرائيل بتورط عدد من موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

