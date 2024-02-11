الأونروا: لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الناس أقصى جنوب غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المتحدثة باسم الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) تمارا الرفاعي إن "الخطر الآن يلوح في الأفق" في ظل مخاطر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يتكدس النازحون حاليا.
وأوضحت الرفاعي أنه لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الناس أقصى جنوب القطاع، وأكدت أن شن عملية على رفح يعني قتل المزيد من الأشخاص.
من جانب آخر، أكدت المتحدثة باسم الأونروا أن وكالتها لم تتسلم حتى الآن أي أدلة أو إثباتات على اتهامات وجهتها إسرائيل بتورط عدد من موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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