المعايطة: ما يجري في رفح أخطر من صفقة القرن

المعايطة: ما يجري في رفح أخطر من صفقة القرن
التاريخ
2/11/2024 3:10:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
المحلل السياسي ووزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة يتحدث عن ما يجري برفح .
MENAFN11022024000208011052ID1107837337
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.