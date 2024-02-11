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ما حكم الصيام بشهر شعبان.. الإفتاء تجيب

2/11/2024 3:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن حكم صيام شهر شعبان وما هي الأيام التي لا يجوز صيامها فيه؟


وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن صيام شهر شعبان كله أو بعضه جائز شرعاً؛ ولكن يستثنى من ذلك تخصيص النصف الثاني منه بالصيام، فهذا حرام شرعا."


وأضافت "يستثنى من التحريم هنا الصيام في حالات معينة وهي، أولاً من كانت عادته الصيام، فيستمر على عادته كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس، أو صيام أيام البيض، ثانياً من شرع في صيام شعبان من بدايته، وذلك كأن يصوم أياماً من النصف الأول من شعبان وأياماً من النصف الثاني منه، ثالثاً من نوى قضاء صيام واجب أو نذر أو كفارة".


وكان مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات أعلن أن اليوم الأحد، هو غرة شهر شعبان لعام 1445 هجري.


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