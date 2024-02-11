ما حكم الصيام بشهر شعبان.. الإفتاء تجيب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن حكم صيام شهر شعبان وما هي الأيام التي لا يجوز صيامها فيه؟
وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن صيام شهر شعبان كله أو بعضه جائز شرعاً؛ ولكن يستثنى من ذلك تخصيص النصف الثاني منه بالصيام، فهذا حرام شرعا."
وأضافت "يستثنى من التحريم هنا الصيام في حالات معينة وهي، أولاً من كانت عادته الصيام، فيستمر على عادته كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس، أو صيام أيام البيض، ثانياً من شرع في صيام شعبان من بدايته، وذلك كأن يصوم أياماً من النصف الأول من شعبان وأياماً من النصف الثاني منه، ثالثاً من نوى قضاء صيام واجب أو نذر أو كفارة".
وكان مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات أعلن أن اليوم الأحد، هو غرة شهر شعبان لعام 1445 هجري.
MENAFN11022024000208011052ID1107837336
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.