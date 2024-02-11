أطعمة تبقيك مستيقظا طوال الليل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عادة ما يتم ربط الأرق وعدم القدرة على النوم بشرب القهوة، ولكن هناك الكثير من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكافيين ويمكن أن تسبب الأرق.ويمكن أن يكون للكافيين آثار ضارة مثل الصداع وزيادة القلق، لذلك قد يكون من المفيد إلقاء نظرة على المنشطات الموجودة في نظامك الغذائي. وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تحرمك من النوم، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

1. الشوكولاتة الداكنة

على الرغم من الفوائد الصحية للشوكولاتة الداكنة، إلا أنه لا ينصح بتناولها قبل النوم. وتحتوي قطعة بوزن 100 غرام من الشوكولاتة الداكنة على حوالي 80 مليغرام من الكافيين.



وللمقارنة، تحتوي قطعة واحدة كاملة من شوكولاتة الحليب في المتوسط على 20 مليغرام من الكافيين، لكن شوكولاتة الحليب تحتوي على نسبة أعلى من السكر، لذلك لا يُنصح بتناولها قبل النوم.

2. الشاي

يحتوي كل من الشاي الأحمر والشاي الأخضر على مادة الكافيين الموجودة بشكل طبيعي في الشاي. ويحتوي كوب واحد من الشاي المخمر على حوالي 30 إلى 50 مليغرام من الكافيين. ومع ذلك، فإن كمية الكافيين ستختلف اعتماداً على مدى قوة الشاي الذي تتناوله.

3. المشروبات الغازية

لا يقتصر الضرر المحتمل لتناول المشروبات الغازية على ارتفاع نسبة السكر، بل يحتوي العديد من هذه المشروبات على كميات عالية من الكافيين أيضاً. لذلك لن يكون من الحكمة تناول عبوة من المشروبات الغازية في المساء أو العديد منها على مدار اليوم.

4. الآيس كريم

يعتبر الآيس كريم من الأطعمة المفضلة في الأيام الحارة، ويمكن أن تحتوي نكهات معينة من الآيس كريم على مادة الكافيين. ويقول اختصاصي التغذية روب هوبسون "يفضل اختيار آيس كريم بعيداً عن نكهة القهوة لأن القليل منه يمكن أن يحتوي على أكثر من 50 مليغرام من الكافيين". ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على الآيس كريم بنكهة القهوة. فيمكن أن يحتوي آيس كريم الشوكولاتة أيضاً على مادة الكافيين المحفزة.

5. الحلويات

ينصح روب بالابتعاد عن الحلويات التي تحتوي على القهوة أو الشوكولاتة الداكنة، لأنها تحتوي على نسبة من الكافيين التي يمكن أن تسبب الأرق وقلة النوم.

6. حلوى النعناع

قد يكون تناول حلوى النعناع بعد العشاء منعشاً، ولكن قد تحتوي في بعض الأحيان على مادة الكافيين.



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