Sunday, 11 February 2024 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية الروسية تتحدث عن تحضير زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية

2/11/2024 3:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال إيفان جيلوخوفتسيف مدير الإدارة الآسيوية الأولى بالخارجية الروسية إن موسكو وبيونغ يانغ تتفقان عبر القنوات الدبلوماسية على توقيت زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية.


وأضاف الدبلوماسي في حديث لوكالة نوفوستي: "كما تعلمون، قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال القمة التي عقدت في قاعدة فوستوشني الفضائية في سبتمبر 2023، بدعوة الرئيس الروسي لزيارة بيونغ يانغ".
وأشار جيلوخوفتسيف إلى أنه تم تأكيد هذه الدعوة مجددا، خلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سونغ هوي لروسيا.


وأكد الدبلوماسي الروسي، أنه سيتم الاتفاق على مواعيد محددة للزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.


وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن زيارة الرئيس بوتين إلى كوريا الشمالية، لن تتم قبل نهاية مارس.

RT

MENAFN11022024000208011052ID1107837333

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث