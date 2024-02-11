الخارجية الروسية تتحدث عن تحضير زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال إيفان جيلوخوفتسيف مدير الإدارة الآسيوية الأولى بالخارجية الروسية إن موسكو وبيونغ يانغ تتفقان عبر القنوات الدبلوماسية على توقيت زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية.
وأضاف الدبلوماسي في حديث لوكالة نوفوستي: "كما تعلمون، قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال القمة التي عقدت في قاعدة فوستوشني الفضائية في سبتمبر 2023، بدعوة الرئيس الروسي لزيارة بيونغ يانغ".
وأشار جيلوخوفتسيف إلى أنه تم تأكيد هذه الدعوة مجددا، خلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سونغ هوي لروسيا.
وأكد الدبلوماسي الروسي، أنه سيتم الاتفاق على مواعيد محددة للزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن زيارة الرئيس بوتين إلى كوريا الشمالية، لن تتم قبل نهاية مارس.
RT
MENAFN11022024000208011052ID1107837333
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.