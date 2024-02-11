الخارجية الروسية تتحدث عن تحضير زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال إيفان جيلوخوفتسيف مدير الإدارة الآسيوية الأولى بالخارجية الروسية إن موسكو وبيونغ يانغ تتفقان عبر القنوات الدبلوماسية على توقيت زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية.



وأضاف الدبلوماسي في حديث لوكالة نوفوستي: "كما تعلمون، قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال القمة التي عقدت في قاعدة فوستوشني الفضائية في سبتمبر 2023، بدعوة الرئيس الروسي لزيارة بيونغ يانغ".

وأشار جيلوخوفتسيف إلى أنه تم تأكيد هذه الدعوة مجددا، خلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سونغ هوي لروسيا.



وأكد الدبلوماسي الروسي، أنه سيتم الاتفاق على مواعيد محددة للزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.



وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن زيارة الرئيس بوتين إلى كوريا الشمالية، لن تتم قبل نهاية مارس.

RT