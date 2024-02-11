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دراسة تكشف سبب خطورة الأطعمة المعالجة على الحمل

2/11/2024 3:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت نتائج دراسة حديثة في جامعة ويسكونسن الحوامل من تناول الأطعمة السريعة، مثل البرغر والمعجنات المعبأة سابقاً.
وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى التي أجريت على الحوامل والتي تظهر أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة أعلى من الأطعمة فائقة المعالجة ترتبط بزيادة التعرض للفثالات.


والفثالات فئة من المواد الكيميائية المرتبطة بالبلاستيك، يمكن أن تتسرب من التغليف والتعبئة وحتى من القفازات البلاستيكية التي يرتديها مناولو الطعام.


وبمجرد تناولها أثناء الحمل، يمكن للمواد الكيميائية أن تدخل إلى مجرى الدم، عبر المشيمة ومن ثم إلى مجرى دم الجنين.


ومن الغريب أن الدراسة تشير إلى أن السبب ليس الطعام، وإنما ما يلامس الطعام قبل تناوله.


وشملت الدراسة 10331 امرأة حاملاً، وتم قياس مستويات الفثالات في عينات البول لديهن خلال الثلث الثاني من الحمل .


ووجد الباحثون أن الأطعمة فائقة المعالجة تشكل 10% إلى 60% من الأنظمة الغذائية للمشاركات، بمتوسط 38.6%.


وارتبطت كل نسبة غذائية أعلى مقدارها 10% من الأطعمة فائقة المعالجة بتركيز أعلى بنسبة 13% من ثنائي (2-إيثيلهيكسيل) الفثالات، وهو أحد أكثر الفثالات شيوعاً وضرراً.


وقالت الدكتورة شيلا ساتيانارايانا، الباحثة المشاركة: "عندما تتعرض الأمهات لهذه المادة الكيميائية، يمكنها عبور المشيمة والدخول إلى الدورة الدموية للجنين".

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