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تحلية المياه أفضل الحلول على المدى القصير والطويل لاحتياجات الأردن

2/11/2024 3:10:29 AM
(MENAFN- Amman Net) دعا خبير المياه إلياس سلامة بقوة بضرورة الإسراع في تحلية المياه مؤكدا أنها توفر "أفضل حل على المدى القصير والطويل لنقص المياه البالغ 400 مليون متر مكعب الذي يواجه الأردن".
وانتقد الأستاذ في الجامعة الأردنية إلياس سلامة بلطف الحكومات الأردنية المتعاقبة لتجاهلها هذه التوصية التي كانت جوهر خطة استراتيجية المياه الأردنية التي أقرت عام 2019 التي ترأسها الأمير فيصل بن الحسين. وقال سلامة لنادي روتاري عمان كوزموبوليتان يوم الأربعاء:“ في ظل تهديدات جيران الأردن بقطع بيع المياه، يجب علينا التنفيذ الفوري لبعض البدائل المائية”.
واقترح سلامة أن يقوم الأردن باستئجار سفينة لتحلية المياه لإيقافها خارج شواطئ العقبة. "مثل هذه السفينة يمكنها تحلية المياه لتسديد جميع الاحتياجات المائية لمحافظة العقبة وبالتالي يمكن نقل الاحتياجات المائية القادمة من آبار الديسي بدل من إرسالها للعقبة تحويلها إلى عمان وشمال الأردن.
وقال البروفيسور سلامة إن مشروع تحلية المياه سيكون في الواقع أرخص مما يتم إنفاقه على المياه المشتراة من إسرائيل. وقال:“ إذا أضفت تكلفة المياه التي ندفعها لإسرائيل، ونقل هذه المياه وتنقيتها، فإن تكلفة كل متر مكعب تصل إلى حوالي 1.2 دينار أردني”.“ وفي المقابل فإن تكلفة تحلية المياه باستخدام سفينة في ميناء العقبة ستكون ربع التكلفة حيث لن تتجاوز 35 قرشا للمتر المكعب.
واقترح سلامة أن تقوم إحدى الدول المانحة للأردن بتغطية الإيجار المؤقت لسفينة التحلية لمدة عامين حتى يتم إنشاء محطة تحلية دائمة والبدء في ضخ المياه من البحر الأحمر بصورة دائمة.
وقد أوضح سلامه في المحاضرة التي ألقاها في فندق لاندمارك أن سبب الأزمة المائية في الأردن هو ارتفاع الطلب بسبب النمو السكاني وتغير المناخ ومحدودية مصادر المياه في حين لم يتم بذل أي جهد جدي للحد من استخدام المياه في الزراعة والاحتياجات الأخرى.
وفي رده على أسئلة أعضاء نادي الروتاري، قال خبير المياه في الجامعة الأردنية أنه يمكن أيضا نشر عملية حصاد المياه للمساعدة في تغطية الاحتياجات في بعض المناطق المحرومة من المياه." تاريخيا منذ آلاف السنين، نعلم أنه قد تم بذل جهود متطورة لجمع المياه وتوجيهها وتخزينها. نحن بحاجة إلى إعادة النظر في حصاد المياه ".

ويشارك نادي روتاري عمان كوزموبوليتان بالفعل في مساعدة القرى في منطقة المفرق على التعامل مع احتياجاتها المائية من خلال المساعدة في تجديد قنوات المياه القديمة في قرية أم الجمال التاريخية ومن خلال إزالة 17 صهريجًا قديمًا محفورة تحت أنقاض المنازل القديمة التي تستخدم الآن لخدمة المياه لقرية أم الجمال الجديدة.

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