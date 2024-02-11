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أسطول الحرية الدولي: نعتزم الإبحار لكسر الحصار الإنساني المفروض على قطاع غزة

2/11/2024 3:10:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أنقرة/ PNN- أعلن "تحالف أسطول الحرية الدولي" عزمه إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق البحر في ظل الظروف والمعاناة هناك بسبب الهجمات الإسرائيلية المكثفة.

وعقد التحالف يوم أمس السبت مؤتمرا صحفيا في مقر هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH) في مدينة إسطنبول التركية حول استعداداته لإيصال مساعدات إلى غزة.

وأكد التحالف في بيان تمت قراءته خلال المؤتمر الصحفي أنه "سينطلق إلى غزة بحرا لإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمميت على القطاع".

وأشار البيان، إلى أن الأسطول المعتزم إطلاقه قريبا يستهدف إيصال آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية الطارئة مباشرة إلى الفلسطينيين في غزة.

ويضم تحالف أسطول الحرية الدولي عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدني الدولية والناشطين، بينها هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH) التركية.

وقال رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية، بولنت يلدريم، إن إسرائيل تواصل الحصار وتزيد المجازر في غزة رغما عن العالم أجمع. مشيرا إلى أن أسطول الحرية يسعى لرفع الحصار عن غزة، ومنح العالم الإسلامي والمجتمع الدولي فرصة من أجل إيجاد الحلول.


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