تحت أنظار جيش الإحتلال ..إسرائيليون يعيقون دخول مساعدات إلى غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- كشفت صحيفة“واشنطن بوست”، في تقرير لها اليوم الأحد، عن قيام مجموعات من الشبان "الإسرائيليين" المتشددين، جُلهم من المراهقين، بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم خلال تخييمهم قربه، وذلك تحت أنظار جيش الدفاع الإسرائيلي.

ورغم دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "إسرائيل" إلى ضمان مرور المساعدات لغزة عبر معبر كرم أبو سالم، تؤكد الصحيفة أنه لا يوجد جهد واضح من قبل جيش الاحتلال لوقف تجاوزات هؤلاء المتشددين.

وبشأن التفاصيل، أضافت الصحيفة:“بدأ شباب”إسرائيلين"، ينتمي بعضهم إلى رابطة

ما تسمى“الدفاع اليهودية”، التي أسسها في نيويورك الحاخام المتطرف مئير كاهانا، وصنفها مكتب التحقيقات الفدرالي كمنظمة إرهابية، بالتخييم قرب معبر أبو سالم لمنع أي شاحنات غذاء ودواء من الدخول إلى غزة تحت شعار "الحرب هي الحرب"، وفق ما ذكر دي بريسر، وهو أحد الشباب المشاركين في إعاقة دخول المساعدات.

وقال بريسر، الذي يعيش في مستوطنة يتسهار في الضفة الغربية، التي تشتهر بالعنف ضد الفلسطينيين المجاورين وتم اعتقاله عشرات المرات، بما في ذلك خلال المظاهرات المؤيدة للإصلاح القضائي المثير للجدل في إسرائيل: "لم تهتم الولايات المتحدة بالمدنيين عندما فجرت هيروشيما وناغازاكي ، من يُقدم المساعدة لعدوه؟".