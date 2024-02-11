صندوق النقد: الاقتصاد العالمي لا يزال متيناً رغم حالة عدم اليقين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الأحد، إنها واثقة أن الاقتصاد العالمي لا يزال متينا رغم حالة الغموض الراهنة بسبب الحرب والأوضاع الجيوسياسية.



وأضافت جورجيفا في كلمة ألقتها في القمة العالمية للحكومات في دبي، أن صندوق النقد الدولي سينشر وثيقة غدا الاثنين تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.



وتابعت قائلة، إنه إضافة إلى توفير هذا المبلغ، فإن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة "يحد من التلوث ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي".



وقالت: "هذه اللحظة الضبابية بشكل استثنائي تزيد التحديات أمام الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من الصدمات السابقة، وأن اتساع نطاق الصراع من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الضرر الاقتصادي".



وكان قد عدل الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفضه إلى 2.9 % هذا العام، ومن أسباب ذلك تخفيضات إنتاج النفط على المدى القصير.