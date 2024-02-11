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رئيس مجموعة البنك الدولي يزور الأردن ويلتقي مسؤولين

2/11/2024 3:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا إلى الأردن في زيارة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، والبحث في سبل تسريع وتيرة تحقيق نواتج التنمية، والاستمرار في تعزيز نوعية حياة المواطنين.
وخلال الزيارة، سيلتقي بانغا مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وسيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتؤكد الزيارة التزام مجموعة البنك الدولي بمساعدة المملكة على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033؛ لتحقيق نمو مستدام وشامل وخلق فرص العمل.


وسيبحث بانغا خلال الزيارة سبل مواصلة دعم الأمن المائي والعمل المناخي في الأردن.
كما سيسلط الضوء على جهود المملكة المستمرة لإتاحة حصول اللاجئين السوريين على الخدمات وتوفير الفرص الاقتصادية لهم، وهو ما يمثل منفعة عامة عالمية يقدمها الأردن بوصفه دولة مضيفة للاجئين.

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